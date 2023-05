मुंबई में Measles से 4 बच्चों की मौत, इन वजहों से बढ़ती है ये बीमारी, जानें इससे बचाव के उपाय

BMC के अधिकारियों के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि इलाके में मीजल्स की बीमारी तेजी से फैल सकती है।

Measles Cases In Mumbai: मुंबई महानगर क्षेत्र में मीजल्स की बीमारी के कारण 4 बच्चों की मौत (death due to measles in Mumbai) होने की खबर से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गयी है। बीते दिन यानि 8 नवंबर को शहर में मीजल्स से 4 बच्चों की मृत्यु की पुष्टि की गयी जिसके एक दिन बाद अब शहर में और नये मामले सामने आने की पुष्टी की गयी है। महानगरपालिका यानि बीएमसी (BMC) के अधिकारियों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार ये सभी मृतक बच्चे हैं जो मुंबई के गोवंडी (Govandi) इलाके के रफी नगर (Rafi Nagar) बस्ती में रहते थे। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि इलाके में मीजल्स की बीमारी (Measles outbreak in Mumbai) तेजी से फैल सकती है।

क्यों और कैसे फैलती है मीजल्स की बीमारी? (What is measles)

मीजल्स की बीमारी जिसे सामान्य भाषा में खसरे की बीमारी (Khasare ki beemari) कहा जाता है, एक संक्रामक बीमारी है। यह पैरामायक्सोवायरस परिवार के वायरस (virus of the paramyxovirus family) से फैलता है। इस बीमारी में पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर लाल रंग के रैशेज(rashes) और फोड़े हो जाते हैं। शुरूआत में ये लाल दाने मरीज के सिर पर दिखायी देते हैं लेकिन, धीरे-धीरे ये शरीर के अन्य हिस्सों पर भी फैलने लगते हैं।

जैसा कि यह एक संक्रामक रोग है इसीलिए, खसरा या मीजल्स होने पर लोगों के एक-दूसरे को छूने से भी यह तेजी से फैल सकता है। (measles is infectious disease)

मीजल्स के लक्षण क्या हैं? (Symptoms of Measles)

तेज बुखार (medium to high grade fever)

ड्राई कफ (Dry Cough) या सूखी खांसी की समस्या

नाक बहने की समस्या (running nose)

गले में खिचखिच और दर्द (sore throat)

आंखों में सूजन बढ़ जाना

मुंह में लाल-नीले और सफेद धब्बे

रैशेज

इन लोगों को है मीजल्स का खतरा सबसे अधिक? (High risk groups of measles)

जानकारों के अनुसार, मीजल्स या खसरे की बीमारी उन बच्चों को सबसे अधिक होती है जिनका टीकाकरण ना किया गया हो। वहीं, जिन लोगों की इम्यून पॉवर कम होती है उन्हें भी खसरा हो सकता है। जबकि, खसरे का टीका ना लगवाने वाली प्रेगनेंट महिलाओं में भी खसरे का खतरा बहुत अधिक होता है। मीजल्स होने के बाद संक्रमित लोगों के लिए मृत्यु का खतरा काफी अधिक बढ़ जाता है इसीलिए, मीजल्स को गम्भीर और चिंता बढ़ाने वाली बीमारी बताया गया है। (who has the highest risk of Measles)

मीजल्स से बचाव के उपाय क्या हैं? (Prevention from measles)

खसरे या मीजल्स से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है इसका टीका या वैक्सीन लगवाना।

किसी भी संक्रमित व्यक्ति को छूने से बचें।

मीजल्स के संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गयी चीजें जैसे चादर, तौलिया, साबुन या कपड़े का इस्तेमाल खुद ना करें और ना किसी अन्य व्यक्ति को करने दें।

साफ-सफाई का ध्यान रखें।

बच्चों के आसपसा रहने वाले लोगों को अपनी साफ-सफपाई का खास ख्याल रखना चाहिए।

बीमार लोगों को बच्चों से दूर रखें।

मीजल्स के उपचार के घरेलू उपाय क्या हैं? (Home remedies of Measles)

नीम के पानी से नहाएं

मीजल्स के मरीजों के नहाने के पानी में नीम की कुछ पत्तियां (neem leaves) डाल दें और इस पानी को उबाल लें। फिर, इस पानी से मरीज को नहलाएं। नीम के पानी से नहाने से मरीज को खुजली की समस्या से राहत मिलेगी। (benefits of bathing in neem leaves water)

नारियल का पानी पीएं

पोषक तत्वों से भरपूर नारियल पानी (coconut water) पीने से जलन और खुजली से आराम मिलता है और इससे तकलीफ भी कम होती है।

गर्म पानी पीएं

जिन लोगों को नाक बहने, सर्दी-जुकाम और गला खराब होने की समस्या होती है उन्हें गर्म पानी पीना चाहिए। इससे उन्हें आराम मिलता है।