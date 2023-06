मुंबई में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, मेयर ने कहा फरवरी के अंत में अनलॉक की संभावना

मुंबई की मेयर के अनुसार, शहर में कोरोना वायरस के मामलों में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए इस महीने के अंत तक मुंबई को अनलॉक किया जा सकता है।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस (Corona Cases In Mumbai) से राहत मिलने के संकेत दिखायी दे रहे हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर (Kishori Pednekar,Mayor Of Mumbai) ने कहा है कि जल्द ही मुंबई शहर को अनलॉक अनलॉक कर दिया जाएगा। मेयर के अनुसार, शहर में कोरोना वायरस के मामलों में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए इस महीने के अंत तक मुंबई को अनलॉक किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि लोगों के लिए मास्क पहनने (Covid Mask) और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) जैसे नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। (Corona in Mumai Updates In Hindi)

फरवरी के अंत में अनलॉक हो सकती है मुंबई

आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य और राजधानी मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की पिछली दोनों लहरों के दौरान भी महाराष्ट्र और मुंबई शहर सबसे अधिक प्रभावित रहे थे। नहीं, तीसरी लहर के दौरान भी मुंबई में कोविड के मामले काफी अधिक देखे गए।

स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार,सोमवार को शहर कोविड के 356 नये केसेस सामने आए। यह 21 दिसंबर 2021 के बाद से दैनिक स्तर पर दर्ज किए गए सबसे कम मामलों की संख्या (Lowest covid cases in Mumbai) है। वहीं, मुंबई में कोविड पॉजिटिविटी रेट (Covid Positivity rate In Mumbai) में भी गिरावट देखने को मिली है जोर 1.10 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि, कोविड की थर्ड वेव (Third Wave of Covid In Mumbai) के दौरान कोविड वॉरियर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की। मेयर ने कहा कि मुंबई धीरे-धीरे टोटल अनलॉक की तरफ बढ़ रही है और फरवरी (Febriaary 2022) महीने के अंत तक शहर में पूरी तरह अनलॉक हो सकता है। (Covid Unlock In Mumbai Updates)

कोविड प्रोटोकॉल का पालन ज़रूरी

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मुंबई में 50 फीसदी क्षमता के साथ स्पा, सैलून और सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति दी गयी। वहीं, मुंबई में स्कूलों को भी 7 फरवरी से दोबारा खोल दिया गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गयी है कि अनलॉक के तहत मिल रही छूट वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के आधार पर ही दी जा रही है। इसीलिए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए।

