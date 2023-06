18 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा आयुष का बाजार क्षेत्र: केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोणोवाल

आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) द्वारा शुक्रवार को 'आयुर उद्यमः' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय आयुष मंत्री समेत अन्य मंत्रियों और अतिथियों ने बच्चों के लिए रोग प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली 'बाल रक्षा किट' और स्वर्णप्राशन का उद्घाटन किया। इसके आलावा नये ब्लड बैंक और इनक्यूबेशन सेंटर का भी शुभारंभ किया गया, ताकि भारतीय परम्परिक चिकित्सा पद्धति और औषधि निर्माण के क्षेत्र में देश और ज्यादा सक्षम व मजबूत बनाया जा सके।

विज्ञान भवन में आयोजित 'आयुर उद्यमः' कार्यक्रम में आयुष तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल ने अपने सम्बोधन में कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आयुष एक जन आंदोलन के रूप में पूरे देश में पहचान बनाने जा रहा है। हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक इस आंदोलन से जुड़े। आयुष हमारे देश की पहचान है। हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृतियों का आधार आयुष में बसा हुआ है। इस बात को नई वीडियो में अनुभव जगाने के लिए सभी लोगों को एक साथ आना होगा। आयुष में जो शक्ति है, संभावना है, संपदा है इसे दुनिया को जानकारी देने के लिए हमें जो भी कदम उठाना हो हम उठाएंगे।