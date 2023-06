दिल्ली को डेंगू से बचाने के लिए केंद्र करेगा मदद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम प्रभावित राज्यों का करेगी दौरा

एक तरफ जहां कोरोनावायरस का संक्रमण नियंत्रण में है तो वही डेंगू (Dengue) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में डेंगू बुखार तेजी से पैर पसार रहा है। जिसको लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीरता दिखाई है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया आने एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें राज्यों को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। जिसमें मंत्रालय और दिल्ली सरकार के अधिकारी मौजूद रहे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा "दिल्ली में डेंगू की स्थिति की समीक्षा की और केंद्र के पूर्व समर्थन का आश्वासन दिया। डेंगू की रोकथाम के लिए हॉटस्पॉट की पहचान फागिंग और समय पर उपचार जैसी ऑन ग्राउंड पहल की जाएगी।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, डेंगू के बढ़ते मामलों वाले राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी एक विशेष टीम भेज रहा है, जो डेंगू वायरस पर नजर रखने के साथ-साथ जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और आपूर्ति पर टीम काम करेगी।