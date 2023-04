Covid-19 Infection Among Children: स्कूलों में मास्क अनिवार्य करने से बच्चों में संक्रमण के मामलों में आयी कमी, CDC का बयान

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि, स्कूलों में बच्चों को अनिवार्य रुप से मास्क पहनने के नियम से उनमें कोविड -19 संक्रमण के प्रसार की संभावना कम हुई है। (Covid-19 Infection Among Children)

Covid-19 Infection Among Children: कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच दुनिया भर के कई देशों में स्कूल और कॉलेज को दोबारा खोलने के बारे में विचार किया जा रहा है। इस बीच अमेरिका स्थित यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (US Centers for Disease Control and Prevention ) ने कहा है कि, स्कूलों में बच्चों को अनिवार्य रुप से मास्क पहनने के नियम से बच्चों में कोविड -19 संक्रमण के मामलों को प्रकोप को कम किया है। द वाशिंगटन पोस्ट ने बताया, सीडीसी ने 520 अमेरिकी काउंटियों का विश्लेषण किया और पाया कि बच्चों के मामले उन जगहों पर तेजी से बढ़े जहां स्कूल मास्क की आवश्यकताओं को अनिवार्य नहीं बनाया गया था। (Covid-19 infection among children In Hindi)

मास्क ना पहनने वाले स्कूली बच्चों में संक्रमण की दर अधिक

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न स्टडीज़ ने बच्चों और स्कूलों के भीतर, कोरोनावायरस के प्रसार को कम करने में मास्क की प्रभावकारिता का समर्थन करने वाले सबूत दिखाए हैं। जुलाई में, सीडीसी और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अधिक संक्रामक डेल्टा वैरिएंट को दूर करने के लिए स्कूलों में सार्वभौमिक मास्किंग की सिफारिश की। आंकड़ों और रिपोर्ट्स के अनुसार,

उत्तरी केरोलिना में, मार्च से जून तक मास्क अनिवार्य के साथ 100 स्कूल जिलों पर बारीकी से नजर रखने वाले शोधकर्ताओं ने स्कूलों में बहुत कम संचरण पाया।

वहीं, एरिजोना की 2 सबसे अधिक आबादी वाले काउंटियों पर एक अलग रिपोर्ट से पता चला कि जिन स्कूलों में मास्क अनिवार्य नहीं था उन स्कूलों की तुलना में 3.5 गुना अधिक प्रकोप का अनुभव होने की संभावना थी।

नए शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल खुलने से पहले ही बच्चों में संक्रमण में वृद्धि देखी गई है।

सीडीसी की रिपोर्ट से पता चलता है कि 1 अगस्त से मध्य सितंबर के बीच 44 राज्यों में 900,000 से अधिक छात्र बंद होने से प्रभावित हुए थे।

लगभग 17 प्रतिशत अमेरिकी काउंटियों में, स्कूलों के फिर से खुलने के बाद बच्चों के मामले बढ़े और बिना मास्क के काउंटियों में बड़ी वृद्धि देखी गई।

सीडीसी ने कहा, 'परिणाम सामान्य नहीं हो सकते हैं' अभी तक, "स्कूल मास्क की आवश्यकताएं, कोविड -19 टीकाकरण सहित अन्य रोकथाम रणनीतियों के साथ, स्कूलों में कोविड -19 के प्रसार को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

माता-पिता पर है बच्चों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़िम्मेदारी

हालांकि सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकांश माता-पिता मास्क का समर्थन करते हैं और बाल रोग विशेषज्ञों और सीडीसी की सिफारिशों के बावजूद स्कूल इस बात को लेकर अलग राय रखते हैं कि उन्हें लागू किया जाए या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मास्क जनादेश के विरोधियों का कहना है कि माता-पिता को यह तय करना चाहिए कि उनके बच्चे मास्क पहनते हैं या नहीं। डैनी बेंजामिन ड्यूक विश्वविद्यालय में बाल रोग के प्रोफेसर ने यह उद्धृत किया कि नई सीडीसी रिपोर्ट, इसकी सीमाओं के बावजूद, अनुसंधान के मौजूदा निकाय के लिए 'एक सार्थक योगदान' का प्रतिनिधित्व करती है। बेंजामिन ने कहा, "यह पहला प्रकाशन है जो अमेरिकी स्कूलों में डेल्टा वैरिएंट का अध्ययन करता है जो मास्क नीति का सर्मथन करने वाले और नहीं करने वाले स्कूलों की तुलना करता है।"

(आईएएनएस)

