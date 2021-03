कोरोना वैक्‍सीनेशन अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च से देशभर में शुरू हो चुका है। इस चरण में हेल्‍थ केयर वर्कर्स के अलावा 60 साल की उम्र से अधिक के लोगों को और 45 साल की उम्र से अधिक के उन लोगों को वैक्‍सीन लग रही है जिन्‍हें कोमोरबिडिटी है। जब से वैक्‍सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ है तब से कोरोना वैक्‍सीन से किसी गंभीर साइड इफेक्‍ट होने या किसी व्‍यक्ति की मौत का मामला सामने नहीं आया था। लेकिन बीते मंगलवार को ही पश्चिम बंगाल (West Bengal) से कोविशील्‍ड वैक्‍सीन (Covishield Vaccine) लेने के बाद एक 64 वर्षीय व्‍यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया है। (Man dies after receiving COVID vaccine in west bengal) Also Read - 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की पसंद बनी Covishield वैक्‍सीन, Covaxin की डोज लेने से कर रहे मना

Also Read - "Covishield की 2 डोज में 12 हफ्तों का गैप होगा तो वैक्‍सीन ज्‍यादा असर करेगी" पढ़‍िए पूरी रिसर्च

पश्चिम बंगाल के धूपगिरी एरिया में कोविशील्‍ड वैक्‍सीन (Covishield Vaccine) लेने से 64 साल की उम्र के कृष्‍णा दत्‍ता की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कृष्‍णा को वैक्‍सीन लेने के बाद सांस लेने में तकलीफ हुई, उसके बाद उन्‍हें एक लोकल अस्‍पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। अस्‍पताल के लोगों का कहना है कि कृष्‍णा को सोमवार के दिन वैक्‍सीन दी गई थी, इसी रात उन्‍हें सांस लेने में दिक्‍कत हुई, जिसके बाद उन्‍हें अस्‍पताल लाया गया। अस्‍पताल आकर ही उनकी मौत हो गई है। इसके बाद मृतक के परिवारजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। परिवार वालों का कहना है कि कृष्‍णा की मौत वैक्‍सीन के कारण हुई है।

जांच में पता चल रहा है कि मृतक व्‍यक्ति कोमोरबिडिटी का शिकार था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। दत्‍ता की बॉडी को पोस्‍टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी स्टेट जनरल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मृतक की मौत की असली वजह क्‍या है।