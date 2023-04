आईसीएमआर का दावा- यूपी के फिरोजाबाद में हुई अधिकांश मौतों की वजह डेंगू बुखार, अभी भी 409 एक्टिव केस

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में डेंगू बुखार और वायरल फीवर का प्रकोप अभी भी जारी है। इन वायरल इनफेक्शन के अधिकांश मामले फिरोजाबाद में रिपोर्ट किए गए। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का कहना है कि फिरोजाबाद में हुई अधिकांश मौतों की वजह डेंगू बुखार (D2) है।

जबकि फिरोजाबाद के अलावा मथुरा, एटा, मैनपुरी, मेरठ और नोएडा समेत यूपी के कई जिले हैं जहां पर डेंगू और वायरल फीवर के मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन जिलों में अब तक 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं।

फिरोजाबाद के राज्य की मेडिकल कॉलेज की प्रधानाध्यापक संगीता अनेजा ने जानकारी देते हुए कहा कि, 'डेंगू बुखार से फिरोजाबाद में अब तक 55 लोगों की मौत हुई है, हमारे यहां अभी 409 मरीज हैं और पिछले 24 घंटों में यहां कोई मौत नहीं हुई है हमारे यहां भीड़ है लेकिन गंभीर हालत वाले मरीजों की संख्या कम है।'