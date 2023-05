Maharashtra Schools Reopening From Today: कोरोनावायरस के चलते पूरे देश समेत महाराष्‍ट्र में भी लंबे समय से स्‍कूल बंद हैं लेकिन 4 अक्‍टूबर यानि कि आज से महाराष्‍ट्र के ग्रामीण इलाकों में कक्षा 5वीं से 12वीं तक की फिजिकल क्‍लॉसेस शुरू हो रही हैं तो वहीं शहरों में अभी केवल कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्‍चों की फिजिकल क्‍लासेस शुरू हो रही हैं। महाराष्‍ट्र की शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड़ ने स्‍कूल खुलने संबंधी कई तरह के ट्वीट किए हैं। बच्‍चों में स्‍कूल जाने को लेकर खासा उत्‍साह और खुशी देखी जा रही है।

On the first day of reopening of schools, we reiterate our commitment to continuous education & well-being of all students. @CMOMaharashtra and school education department launch #माझे_विद्यार्थी_माझी_जबाबदारीhttps://t.co/ac0o5redbT — Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) October 4, 2021