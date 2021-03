Aaditya Thackeray Covid-19 Infection: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण महाराष्ट्र (Coronavirus in Maharashtra) में एक बार फिर स्थिति गम्भीर हो गयी है। राजनीतिक पार्टी शिवसेना (Shivsena) के युवा नेता और महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) को कोरोना संक्रमित पाया गया है। आदित्य ने अपने कोविड पॉजिटिव पाए जाने की ख़बर की पुष्टि खुद की। एक ट्वीट के माध्यम के आदित्य ठाकरे ने बताया कि उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया है। Also Read - महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 25 हजार मामले आए सामने, सरकार ने दिया निर्देश बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिलेगी शॉपिंग मॉल्स में एंट्री

On having mild symptoms of COVID, I had myself tested and I am COVID positive. I request everyone who came in contact with me to get themselves tested.

I urge everyone to realise that it is extremely important to not let your guard down. Please follow COVID protocols & stay safe

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 20, 2021