महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, दिवाली में बरती लापरवाही तो आ सकती है तीसरी लहर

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोरोनावायरस की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में दीपावली में यदि जरा सी भी बरती गई लापरवाही, तो आ सकती है कोविड की तीसरी लहर...

महाराष्ट्र (Maharashtra) के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अभी हम सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोनावायरस की दूसरी लहर (Corona second wave) अभी भी खत्म नहीं हुई है। त्योहारों का सीजन है और दीपावली आने वाली है। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि दिवाली के बाद हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं। राज्य के कोरोना कार्यबल (COVID Task Force) ने लोगों को दिवाली के बाद तीसरी लहर आने (Third wave of Corona pandemic post Diwali) के प्रति आगाह भी कर दिया है।

नहीं मिला कोई नया कोरोना वेरिएंट

उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में अब तक नौ करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की पहली खुराक दी जा चुकी है और 35 % से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। हालांकि, कोरोना का नया वेरिएंट (new coronavirus variant) अभी नहीं पाया गया है। जल्द से जल्द राज्य में टीकाकरण पूरा करने के लिए खास कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन दीपावली तक जारी रहेगा। यह नवंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चूंकि कॉलेज खुल गए हैं, ऐसे में कॉलेज स्टूडेंट्स का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन (vaccination) करना मुख्य उद्देश्य है। यह राज्य प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती का काम है। उन्होंने छात्रों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, पहली बार मुंबई में रविवार को कोरोना के कारण एक भी मौत नहीं होने की अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना के केसेस देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में अब कोरोना मामलों में कमी आ रही है। महाराष्ट्र में सोमवार तक 28,008 एक्टिव केसेस थे।

