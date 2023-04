Maharashtra New Guidelines For New Year: महाराष्ट्र में नये साल के सार्वजनिक जश्न पर लगी पाबंदी, जारी की गयीं नयी गाइडलाइंस

Maharashtra New COVID-19 Guidelines:ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र राज्य में नये साल के जश्न पर पाबंदियां बढ़ा दी गयी हैं। बता दें कि ओमिक्रोन वेरिएंट के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र (Omicron Cases In Maharashtra) राज्य में ही हैं। वहीं, कोरोना महामारी की पिछली दोनों लहरों के दौरान महाराष्ट्र राज्य ही सर्वाधिक प्रभावित रहा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से 31 दिसंबर की रात होने वाले नये साल के जश्न (new year celebration) से जुड़ी कई गाइड लाइन जारी की गई है।

इन गाइडलाइंस में लोगों को नया साल का जश्न मनाने के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही लगा दी गयी है। वहीं, होटलों और क्लबों में इस तरह के आयोजनों पर भी रोक लगा दी गयी है। (Maharashtra New COVID-19 Guidelines In Hindi) यहां पढ़ें महाराष्ट्र सरकार के नये दिशानिर्देशों के बारे में विस्तार से-