Maharashtra Covid Guidelines and Restrictions : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावित महाराष्ट्र राज्य में संक्रमण को रोकने के लिए नये नियम लागू किए जा रहे हैं। रविवार शाम को महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से नयी गाइडलाइंस जारी कर दी गयीं। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को राज्य के मंत्रिपरिषद की एक मीटिंग की गयी। जिसके बाद इन गाइडलाइंस की घोषणा कर दी गयीं। ये सभी नियम सोमवार 5 मार्च से रात 8 बजे से लागू होंगे। (Maharashtra Covid Guidelines and Restrictions)

महाराष्ट्र में जारी की गयी नयी गाइडलाइंस की घोषणा

इन गाइडलाइंस के अनुसार, अब महाराष्ट्र राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं, दिनभर राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। इनके अलावा कुछ और भी नयी गाइडलाइंस (Maharashtra Covid Guidelines and Restrictions in Hindi) की घोषणा की है