Uddhav Thackeray Covid Vaccine: कोरोना महामारी के खिलाफ जारी देशव्यापी कोविड वैक्सीनेशनन ड्राइव के तहत महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कोविड-19 वैक्सीन लगयावी। यह कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला टीका है जिसे मुख्यमंत्री ठाकरे ने लगवाया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में कोविड-19 का यह टीका लगवाया। वैक्सीन लेने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इस विषय में सूचना दी। साथ ही उन्होंने वैक्सीन लगवाने के अनुभव भी साझा किए। (Uddhav Thackeray Covid Vaccine update in hindi)

There is no need for anyone to have any fear or confusion about the COVID vaccine. I have just been vaccinated & I am standing right in front of you. So, it is my humble appeal to all my citizens who are eligible for vaccination to go get it without any doubt in their minds. pic.twitter.com/ECUcJK7TsP