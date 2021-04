Lockdown in Maharashtra: कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र (Maharashtra) में इस संकट से निपटने के लिए आखिरकार लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने मंगलवार रात को राज्य में 15 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एक लाइव वीडियो के माध्यम से जनता को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिहाज से उन्हें लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ठाकरे ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी (Oxygen) , वैक्सीन के स्टॉक (Covid Vaccine) और कोविड मैनेजमेंट से जुड़े अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को सूचित किया है और उन्हें मदद के लिए एक पत्र लिखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में जल्द से जल्द कुछ हल निकाले जाएंगे। (Lockdown in Maharashtra update in Hindi ) Also Read - क्‍या महाराष्‍ट्र में दोबारा लगेगा लॉकडाउन, आज 8:30 पर सीएम उद्धव ठाकरे कर सकते हैं घोषणा

Also Read - महाराष्ट्र में वैक्सीन की कम खुराकों के बावजूद सबसे ज्यादा 93 लाख लोगों को लगाया गया टीका, राजधानी मुंबई में खत्म हो रहा है स्टॉक

I have put forth the situation before you. We will have to impose these restrictions as a bitter pill to prevent the situation from deteriorating further and break the transmission chain. Also Read - अब मध्य प्रदेश सरकार ने लिया लॉकडाउन का फैसला, राज्य के शहरों में लगेगा 2 दिनों का लॉकडाउन

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 13, 2021