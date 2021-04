Corona Vaccine for 18+ : महाराष्ट्र (Maharashtra) की महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार ने राज्य के सभी लोगों को 18-45 साल की उम्र में टीकाकरण करने का फैसला किया है। राज्य अगले चरण से 18-45 के बीच अपने सभी लोगों के टीकाकरण का खर्च (corona vaccine for 18 to 45 free) वहन करेगा, जो 1 मई से शुरू होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने पिछले सप्ताह कैबिनेट बैठक में टीकाकरण अभियान और दूसरे चरण की योजनाओं पर चर्चा की। बाद में उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अजीत पवार ने घोषणा की कि राज्य के लोगों के लिए टीके खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द ही इस संबंध में घोषणा करेंगे।” राजस्थान ने 18-45 उम्र के लिए मुफ्त कोविड टीकाकरण (Corona Vaccine for 18+) की घोषणा की Also Read - भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत की तय, जानिए निजी और सरकारी हॉस्पिटल में प्रति डोज कितनी देनी होगी कीमत

रविवार को मीडिया को सूचित करते हुए मलिक ने कहा कि संकट के समय में सरकार बाहर निकलेगी और अपने लोगों की मदद करेगी।उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम की घोषणा के अनुसार हम टेंडर जारी करेंगे और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन प्राप्त करेंगे। हमें लगभग 14 करोड़ वैक्सीन खुराक लेने की जरूरत है क्योंकि दो डोज की जरूरत है। सरकार के शीर्ष अधिकारी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के प्रबंधन के संपर्क में हैं, जो कोविशिल्ड और कोवैक्सीन के निर्माता हैं। Also Read - दिल्ली सरकार का अहम फैसला, बढ़ा 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन, जानें क्या रहेगा खुला, क्या रहेगा बंद

दोनों कंपनियों ने केंद्र को 150 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से टीके दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों के लिए प्रति खुराक 400 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए प्रति खुराक 600 रुपये की दर से वैक्सीन की पेशकश की है, जबकि भारत बायोटेक वैक्सीन 600 रुपये प्रति राज्य के अस्पतालों में और 1,200 रुपये प्रति खुराक निजी अस्पतालों के लिए उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र ने अन्य राज्यों के साथ पहले भी केंद्र की नई टीकाकरण नीति और संबंधित मुद्दों पर आपत्ति जताई थी। Also Read - तेलंगाना सीएम के. चंद्रशेखर राव ने की घोषणा, हर किसी को कोविड-19 वैक्सीन मिलेगी मुफ्त

राजस्थान में भी वैक्सीन लगेगी मुफ्त (Corona vaccine free above 18)

राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अगले टीकाकरण दौर के लिए मुफ्त टीकाकरण (Corona vaccine free above 18) की घोषणा की, जो एक मई से शुरू हो रहा है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, “राजस्थान सरकार ने 18 वर्ष से अधिक की युवा को मुफ्त में टीका (Corona Vaccine for 18+) लगाने का फैसला किया है। राज्य इस अभियान पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा।”

गहलोत ने यह भी कहा कि यह बेहतर होता कि भारत सरकार 60 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग की तरह ही 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्च भी उठा लेती तो राज्य का बजट नहीं बिगड़ता। कई राज्यों की सरकारों ने वैक्सीन की कीमतों और इस अभियान का खर्च वहन करने को कहा था।

स्रोत: (IANS Hindi)