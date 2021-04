Lockdown in Gujarat: कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के मद्देनजर गुजरात सरकार ने मंगलवार को राज्य के नौ अन्य प्रमुख शहरों में 5 मई तक नाइट कर्फ्यू को लागू करने फैसला लिया है। इन्हें बुधवार से प्रभाव में लाया जाएगा। इस दौरान रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा। गुजरात के अन्य बीस प्रमुख शहरों में पिछले तीन हफ्तों से नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। गुजरात को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को यह फैसला लिया है कि अगर राज्य में सकारात्मकता दर दस फीसदी से अधिक रही तो यहां भी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। (Lockdown in Gujarat in Hindi) Also Read - Lockdown in Rajasthan: राजस्थान में 3 मई तक लगा लॉकडाउन, नई गाइडलाइंस में जानें किन चीजों की मिली अनुमति, क्या रहेगा बंद



गुजरात के इन शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू

सोमवार को यहां अधिकतम 14,340 मामलों की पुष्टि हुई और इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या पांच लाख के पार चली गई है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने राज्य के नौ अन्य प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया।

All industries, manufacturing units, factories & construction activities to continue in these 29 cities. All medical and paramedical services will remain the same. All restaurants in these 29 cities will be closed only take-away services can be continued: Gujarat CMO — ANI (@ANI) April 27, 2021

इसके अलावा, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, गांधीनगर, आनंद, नडियाद, मेहसाणा, मोरबी, दाहोद, पाटन, गोधरा, भुज, गांधीधाम, भरूच, सुरेंद्रनगर और अमरेली में पहले से लागू नाइट कर्फ्यू की अवधि को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई तक कर दी गई है।

Malls, shopping complexs, cinema halls, auditoriums, gyms, swimming pools, water parks, public gardens, salon, spas & other amusement activities will be closed in all 29 cities. All APMCs will be closed, only APMCs associated with vegetables & fruits can be continued: Gujarat CMO — ANI (@ANI) April 27, 2021

कर्फ्यू के दौरान यह सब रहेगा बंद-

जिम

सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम,

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

स्विमिंग पूल, वाटर पार्क

सैलून और स्पा बंद

राज्य भर में धार्मिक स्थलों में लोगों को जाने की मनाही होगी। केवल देखभाल करनेवाले और पुजारी ही मंदिरों में पूजा करेंगे

Order will come into effect from 28th April and will remain imposed till 5th May 2021. All essential services will continue in the above 6 cities during these restrictions. Grocery stores, vegetable shops, fruit shops, medical store, dairies, bakeries will be allowed: Gujarat CMO — ANI (@ANI) April 27, 2021

यह सब रहेगा खुला

रोज़मर्रा की ज़रूरत की दुकानें जैसे फलों और सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी।

सरकारी बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलायी जाएंगी।

शादी के समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।

अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को ही ही शामिल होने की अनुमति।

Public access to religious places across the state will be closed. Only administrators & priests will be able to perform puja. Public bus transport will continue in the entire state with 50% capacity. Maximum 50 people at weddings & 20 people at funerals allowed: Gujarat CMO — ANI (@ANI) April 27, 2021



