Lockdown in Delhi in Hindi: दिल्ली में कोरोना (Delhi Corona cases today) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में लगभग 13 हजार से भी अधिक नए कोरोना से संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, एक अच्छी खबर ये है कि एक दिन पहले दिल्ली में 17 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो पिछले 24 घंटे (last 24 hours corona cases in delhi today) के मुकाबले 4 हजार अधिक थे। वैसे, दिल्ली में कुछ दिनों में दैनिक मामलों में कमी देखने को मिली है, फिर भी हालात सुधरे नहीं है। Also Read - एक्सपर्ट्स ने कहा, स्वस्थ हो चुके लोगों के इस एक अंग को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है घातक कोरोनावायरस

अभी भी दिल्ली के हॉस्पिटल्स में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं आदि की भारी कमी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने दिल्ली में अगले सोमवार (17 मई) सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार लॉकडाउन और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली में अब लॉकडाउन (Lockdown in Delhi in Hindi) के दौरान मेट्रो भी नहीं चलेगी। Also Read - डीजीसीआई ने डीआरडीओ की कोरोना रोधी दवा 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज के आपातकालीन इस्तेमाल को दी मंजूरी

24 घंटे में दिल्ली में इतने लोगों ने गंवाई जान

दिल्ली में जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 14 हजार से भी अधिक कोविड मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। हालांकि, पिछले 24 घंटे में 273 लोगों ने कोरोनावायरस (Delhi corona deaths today) से अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं। Also Read - रवीना टंडन ने कहा, दिल्ली सांस के लिए हांफ रही है, राजधानी में खुद भेज रही हैं ऑक्सीजन सिलेंडर

दिल्ली में मेट्रो सेवाएं हो सकती हैं बंद (Delhi Lockdown Guidelines)

केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में इस बार अधिक सख्ती से लॉकडाउन को लागू किया जाएगा। इस बार मेट्रो की सेवाएं भी बंद की जाएंगी। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर शादी-ब्याह का आयोजन करना भी आसान नहीं होगा। दिल्ली में लॉकडाउन के नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी शादी-ब्याह का कार्यक्रम बैंक्वेट हॉल, होटल, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक स्थल पर करने नहीं दिया जाएगा। शादी आप अपने घर पर कर सकते हैं या फिर कोर्ट में जाकर। शादी के फंक्शन में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही ना तो कोई डीजे, कैटरिंग, टेंट आदि घर में लगाने की इजाजत मिलेगी।

