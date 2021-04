Lockdown in Delhi: दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने आधिकारिक तौर पर माना है कि दिल्ली में कोरोना (Corona in Delhi) कम नहीं हो रहा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। रविवार को दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण काफी फैल गया है। विभिन्न संगठनों एवं व्यापारिक संस्थानों ने भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की संस्तुति की है। Also Read - महाराष्ट्र में कोविड के 67,160 नए मामले, 676 मौतें, दिल्ली में भी कोरोना का आतंक जारी, 1 दिन में 357 मौतें

लॉकडाउन (Lockdown in Delhi in Hindi) के दौरान ही कोरोना संक्रमण की दर 36 प्रतिशत से अधिक हो गई थी। हालांकि अब यह 29 प्रतिशत है। दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक अब अगले 1 सप्ताह तक दिल्ली के सभी बाजार एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। राशन, दूध, फल, सब्जी, दवाई समेत जिन व्यापारिक गतिविधियों को आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत लॉकडाउन में छूट दी गई है उनको मिली यह छूट जारी रहेगी। Also Read - महाराष्ट्र में कोरोनावायरस मचा रहा आतंक, लगातार बिगड़ते हालात के कारण 1 मई तक लागू हुए सख्त नियम

दिल्ली में कोरोना का कहर जारी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में कोरोना बहुत अधिक बढ़ गया है। उसी के मद्देनजर अगले 1 हफ्ते के लिए यानी अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। लॉकडाउन कोरोना से निपटने के लिए हमारा आखिरी हथियार है और अब इसका इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। दिल्ली में कोरोना कम नहीं हो रहा है। मैंने स्वयं लोगों से बात की और सभी का मत है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए।” Also Read - Corona Symptoms: कोरोना के मरीजों में लो ऑक्सीजन लेवल क्या है? इन गंभीर लक्षणों को पहचानकर तुरंत लें डॉक्टर की सलाह

24 घंटे में दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी दर 29%

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी (Delhi corona cases) दर 29 फीसदी रही है। यह पहले के मुकाबले कम हुई है लेकिन हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोरोना खत्म हो रहा है। हो सकता है यह कम हो जाए लेकिन यह भी हो सकता है कि यह और अधिक बढ़ जाए। इसलिए अभी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में अभी भी ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। कई अस्पतालों को ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की है। जबकि केंद्र ने दिल्ली का कोटा बढ़ाकर 490 मेट्रिक टन किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली को तय कोटे से काफी काम लगभग 330 से 335 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है। जिसके कारण अस्पतालों में अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है।

बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना से 357 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मृत्यु का यह एक नया रिकॉर्ड है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के कारण 348 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

दिल्ली में कोरोना से अभी तक 13898 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली में 93,080 एक्टिव कोरोना रोगी है। इनमें से 50,285 कोरोना रोगी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं जबकि शेष रोगियों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों व कोरोना केंद्रों में भर्ती कराया गया है।

स्रोत: (IANS Hindi)