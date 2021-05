कोरोना के कारण देश की स्थिति काफी गंभीर है इसलिए लगभग सभी राज्‍यों में लॉकडाउन लागू किया गया है। शुरुआत में हर राज्‍य सरकार ने हफ्ते या 10 के लॉकडाउन की घोषणा की थी लेकिन कोविड के कारण संक्रमण कम नहीं हो रहा है इसलिए सरकारों को लॉकडाउन की तारीखें बढ़ानी पड़ रही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्‍ट्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्‍ट्र में लॉकडाउन कब तक बढ़ा है और क्‍या नई शर्तें और छूट हैं। (Lockdown extended in Himachal Pradesh, Tamil Nadu and Maharashtra in hindi) Also Read - Bacterial Diseases During Lockdown: लॉकडाउन में कोरोना के अलावा कम हुए बैक्टेरियल इंफेक्शन्स भी, लैंसेट पत्रिका का दावा

हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन (Himachal Pradesh Lockdown extended till 7 June)

हिमालच प्रदेश के मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर ने लॉकडाउन को लेकर घोषणा करते हुए कहा है कि राज्‍य में लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया गया है।

31 मई से कोरोना कर्फ्यू मे थोड़ी छूट दी जा रही है।

अभी तक दुकानें केवल 8-11 बजे तक खुल रही थी लेकिन 31 मई से दुकानें सुबह 9 बजे से दिन के 2 बजे तक खुली रहेंगी। यानि कि दुकानों के खुलने के समय को 3 घंटे से 5 घंटे तक बढ़ा दिया है।

हिमाचल में सरकारी ऑफिस सप्ताह में पांच दिन 30 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।

शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक परिवहन 5 जून तक बंद रहेंगे।

तमिलनाडु में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन (Tamil Nadu Lockdown extended till 7 June)

तमिलनाडु का लॉकडाउन 31 मई को समाप्‍त हो रहा था लेकिन अब इसे 7 जून तक बढ़ा दिया है। ये लॉकडाउन 7 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु में किराने की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहेंगी।

लॉकडाउन के दौरान दवा, दूध, पानी और समाचार पत्रों के वितरण पर रोक नहीं होगी।

लॉकडाउन के दौरान लोगों को सब्‍जी और फल देने की व्‍यवस्‍था बागवानी विभाग करेगा।

महाराष्‍ट्र में 15 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन (Maharashtra Lockdown extended till 15 June)