सर्वे में 83% लोगों ने कहा, भारत में ओमिक्रोन के मामले बढ़ने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही है धज्जियां

भारत की कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकलसर्किल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 83% लोगों ने कहा है कि उनके शहर/जिले/क्षेत्र में नगण्य या शून्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सिर्फ 13% लोगों ने ही कहा कि सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है।

Omicron In India in Hindi: भारत में ओमिक्रोन (Omicron in india) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित लगभग 50 मामले सामने आ चुके हैं और देश के विभिन्न लैब में कोरोना पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम टेस्ट के लिए भेजा गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और एपिडेमियोलॉजिस्ट ओमिक्रोन वेरिएंट को लेकर अलर्ट हो गए हैं। इतना ही नहीं, 24 नवंबर को जब दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रोन का पहला मामला सामने आया था, उसके दो दिनों बाद ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे "वेरिएंट ऑफ कंसर्न" के रूप में वर्गीकृत किया था। देखते ही देखते, आज यह वेरिएंट लगभग 60 देशों में फैल चुका है। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि यह वेरिएंट 30-50 परिवर्तन या म्यूटेशन कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने के लिए कहा है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग को तेज करने के साथ ही विशेष दिशानिर्देश जारी कर दी गई है।

ओमिक्रोन के खिलाफ वैक्सीन की दो डोज नहीं होगी प्रभावी?

पिछले एक सप्ताह से ग्लोबल स्तर पर लैब्स में ओमिक्रोन पर कोरोना वैक्सीन के असर पर शोध किया जा रहा है। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि वैक्सीन की दो खुराक (Corona Vaccine) ओमिक्रोन के खिलाफ इम्यूनिटी प्रदान करने में अपर्याप्त होगी। ऐसे में वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए एमआरएनए (mRNA) का बूस्टर डोज जरूरी होगा। ओमिक्रोन भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि देश में अब तक कोविशील्ड (एस्ट्राजेनेका) (covishield/astrazeneca) वैक्सीन सिर्फ 90% ही दिया गया है।

उधर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने दूसरी खुराक लेने के नौ महीने बाद ही कोविड वैक्सीन की एक अतिरिक्त खुराक की सिफारिश की है। फिलहाल, इस पर शोध जारी है कि क्या Covisheeld या Astrazeneca की तीसरी डोज ओमिक्रोन (Omicron) के खिलाफ प्रतिरक्षा (Immunity) प्रदान कर सकती है या नहीं? जब तक शोध के परिणाम सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा। यही इस वायरस से बचाव का एक मात्र उपाय है। WHO ने भी सभी देशों को रोकथाम के तरीकों (preventative measures) में हाथों की साफ-सफाई, शारीरिक दूरी, प्रॉपर वेंटिलेशन, अच्छी तरह से मुंह-नाक पर फिट आने वाले मास्क पहनने की सलाह दी है।

क्या भारत में अपनाए जा रहे हैं बचाव के उपाय?

जब से देश में ओमिक्रोन के मामले सामने आए हैं, तब से इस वायरस से बचने के कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आरटी-पीसीआर (RT-PCR) टेस्ट की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यात्रा दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। बावजूद इसके क्या सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का सही तरीके से इन जगहों पर पालन किया जा रहा है? अक्टूबर महीने में भारत की कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकलसर्किल (LocalCircles) द्वारा एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में यह जानने की कोशिश की गई है कि देश में किस लेवल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। सर्वे में सिर्फ 3 प्रतिशत लोगों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में उनके क्षेत्र या जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया।

कई देशों में ओमिक्रोन के मामले बढ़ने के बाद लोकलसर्किल ने एक और सर्वे किया यह जानने के लिए कि देश की जनता अपने शहर, जिले, यात्रा के दौरान किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को रेट करती है। सर्वेक्षण को 25,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं। प्रतिभागियों में 63% पुरुष थे, जबकि 37% महिलाएं थीं। 42% उत्तरदाता टियर 1 जिलों से थे, 35% टियर 2 से और 23% उत्तरदाता टियर 3, 4 और ग्रामीण जिलों से थे।

लोकलसर्किल के सर्वे में सोशल डिस्टेंसिंग पर बड़ा खुलासा

अप्रैल 2021 में लोकलसर्किल द्वारा किए गए इसी तरह के एक सर्वेक्षण में सिर्फ 11% लोगों ने कहा था कि उनके शहर या जिले में सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। सितंबर 2021 में यह प्रतिशत कम होकर 6% पर आ गई। त्योहारी सीजन के दौरान, लोगों ने जमकर शॉपिंग और सोशलाइजिंग की, जिसमें मास्क ना पहनने में 3% गिरावट दर्ज की गई। यह प्रतिशत अब शून्य हो गया है, जो यह दर्शाता है कि भारत में ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे (Omicron Risk in India) के बावजूद दिसंबर 2021 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न के बराबर है। सर्वेक्षण में पाया गया कि सिर्फ 2% नागरिक अपने क्षेत्र/जिले/शहर में मास्क पहनने की बात को मानते हैं, जबकि अधिकांश ने कहा कि मास्क पहनना औसत से भी कम है।

सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े

83% लोगों का कहना है कि उनके शहर/जिले/क्षेत्र में नगण्य या शून्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सिर्फ 13% लोगों ने ही कहा कि सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है।

पिछले 30 दिनों में यात्रा करने वाले 87% नागरिकों का कहना है कि यात्रा (उड़ानों/हवाई अड्डों, ट्रेनों/रेलवे स्टेशनों, बस/बस स्टैंड आदि) के दौरान सामाजिक दूरी का अनुपालन प्रभावी नहीं है।

अगर ओमिक्रोन के मामले बढ़ने लगते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने से गंभीर समस्या हो सकती है।

ऑफिस हो, बाजार हो या शादियों के बैंक्वेट हॉल, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का पालन कुल मिलाकर कहीं भी सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है।

3 में 1 भारतीय को लगता है कि उनके इलाके/जिले के आसपास रहने वाले लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनते हैं।

लोकलसर्किल द्वारा किए गए इस विस्तृत सर्वे में यही बात सामने आई है कि भारत में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ने के बावजूद लोग कोविड प्रोटोकॉल जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब न के बराबर कर रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, ओमिक्रोन के मामले 0 से 50 हो गए हैं। इसके अलावा, सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि यात्रा के दौरान भी (उड़ानें/हवाई अड्डे, ट्रेन/रेलवे स्टेशन, बस/बस स्टैंड, आदि) सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। आप इसे किसी भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर देख सकते हैं कि कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं। शोध से पता चला है कि कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में ओमिक्रोन के खिलाफ लगभग शून्य प्रभावकारिता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो गया है कि लोग खुद से जागरूक बनें। सतर्क रहें। सामाजिक दूरी (Social Distancing) के महत्व को समझें। जहां जरूरत हो वहां प्रतिबंध लगाए जाएं।