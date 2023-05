Lata Mangeshkar Hospitalized: लता मंगेशकर कोविड पॉजिटिव, दिखे निमानिया के भी लक्षण, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती

Lata Mangeshkar Hospitalized: मशहूर गायिका और 'भारतरत्न' लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दिग्गज गायिका को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार की तरफ से उपलब्ध करायी गयी जानकारी के मुताबिक, लता दीदी को कोरोना संक्रमण के हल्के लक्षण (Symptoms of covid infection) दिखायी दिए हैं। हालांकि, उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें अस्पताल के आईसीयू (ICU) में रखा गाया गया है। डॉक्टरों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार,लता मंगेशकर को कोविड होने के बाद निमोनिया भी हो गया है, जिसे कोविड निमोनिया कहते हैं। उन्हें रविवार सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Legendary singer Lata Mangeshkar admitted to ICU after testing positive for Covid-19. She has mild symptoms: Her niece Rachna confirms to ANI (file photo) pic.twitter.com/8DR3P0qbIR — ANI (@ANI) January 11, 2022