लता मंगेशकर की स्थिति है अब पहले से बेहतर,फिलहाल ICU में ही रहेंगी 'लता दीदी'

दिग्गज गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी अपडेट 27 जनवरी को सामने आयी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती स्वर साम्रागी लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होते देखा गया है। अस्पताल द्वारा मीडिया को दी गयी जानकारी के अनुसार, उनकी स्थिति पहले से अच्छी और स्थिर है। अस्पताल के आधिकारिक बयान में कहा गया कि लता दीदी के स्वास्थ्य में अब सुधार के संकेत दिखायी दे रहे हैं। अब उन्हें आईसीयू से बाहर रखा जा रहा है। हालांकि, डॉक्टरों की एक टीम लता मंगेशकर के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रही है। (Lata Mangeshkar Health Update In Hindi)

गौरतलब है कि, लता मंगेशकर को कोविड संक्रमित होने के बाद 8 जनवरी को अंस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, लता मंगेशकर को कोविड के साथ निमोनिया हो गया था। उसके बाद उन्हें लम्बे समय तक अस्पताल के आईसीयू रूम में रखा गया और वहीं उनका इलाज भी चल रहा था। वहीं लता मंगेशकर की एक रिश्तेदार द्वारा सोशल मीडिया पर भी उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट दी गयी।

92 वर्षीय लता मंगेशकर को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया उसके बाद उन्होंने 16 जनवरी को रात में अच्छी तरह से खाना खाया था। डॉ. समदानी की अगुवाई में 5 डॉक्टरों की एक टीम लता मंगेशकर की देखभाल कर रही है। फिलहाल उनकी स्थिति बेहतर बतायी जा रही है। चूंकि, लता मंगेशकर की उम्र अधिक है और डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने से पहले वे यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि उनकी तबीयत बेहतर हो और वे पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा सकते हैं।