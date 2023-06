50% लोगों में कोरोना होने के 2 साल बाद भी शरीर में दिखते हैं ये लक्षण, लैंसट रिपोर्ट में हुआ खुलासा

द लैंसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कोविड -19 संक्रमण के 6 महीने बाद भी आपके शरीर में कोरोना वायरस के कुछ लक्षण (long symptoms of covid) नजर आ सकते हैं। द लैंसेट अध्ययन में पाया गया कि सामान्य आबादी की तुलना में प्रारंभिक संक्रमण के दो साल बाद भी कोविड -19 के रोगियों का स्वास्थ्य खराब होता है, जो कि दर्शाता है कि कुछ रोगियों को पूरी तरह से ठीक होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। स्‍टडी में कहा गया है कि कोरोना से संक्रमित हुआ व्‍यक्ति समय के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक तो हो जाता है लेकिन उसे स्‍वास्‍थ्‍य से संबंधित किसी न किस समस्‍या का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना से रिकवरी के बाद अक्‍सर लोगों में थकान, सांस लेने में तकलीफ, नींद से जुड़ी समस्‍या और सोने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है।

NEW—Two years after infection, half of people hospitalised with #COVID19 have at least one symptom, follow-up study suggests. Read in @LancetRespirMed: https://t.co/AP1sdkAcCGpic.twitter.com/X2TNYuJtix — The Lancet (@TheLancet) May 11, 2022