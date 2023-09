28 सितंबर को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे? जानिए क्या है इसका इतिहास, महत्व और इस बार की थीम

क्यों मनाया जाता है world rabies day जानिए इसका इतिहास..

Rabies Day: हर साल आज यानी 28 सितंबर को दुनिया भर में बर्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। इसे सेलिब्रेट करने के पीछे का उद्देश्य इस खतरनाक बीमारी से लोगों को जागरूक करना और इसकी रोकथाम के प्रयास करना है। आइए जानते हैं इसके बारे में..

World Rabies Day 2023 : हर वर्ष 28 सितंबर का दिन का वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जिसे मनाने का मुख्य उद्देश्य इस बीमारी के बारे में लोगों के भीतर जागरूकता लाना है। साथ ही इस बीमारी से होने वाली हानि को कम करने के प्रयास करना भी है। बहुत से लोगों को केवल यह लगता है कि रेबीज केबल कुत्ता अथवा बंदर के काटने से होता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, कई ऐसे जंगली जानवर हैं जिनके काटने से रेबीज का संक्रमण हो सकता है। यदि समय रहते इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो ये काफी गंभीर हो सकता है। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ समय तक यदि इसका सही इलाज न किया जाए तो ये निश्चित मौत का कारण बन जाती है। इसलिए इस खतरनाक बीमारी से लोगों को बचाने और इसके इलाज को सुनिश्चित करने के लिए साल में 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर 2023 को दुनिया 17 वां वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट कर रही है।

क्या है रेबीज? (What is Rabies?)

रेबीज एक जूनॉटिकल वायरल डिजीज है जो कुत्ते, बंदर, बिल्ली आदि जानवरों के काटने से फैलती है। इसके अलावा ये जानवर यदि आपको स्क्रैच करते हैं तब भी रेबीज के फैलने का खतरा बना रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी भी पशु के काटने पर डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है।

क्या है वर्ल्ड रेबीज डे का इतिहास?

इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2007 से हुई। जिसकी घोषणा ग्लोबल एलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल द्वारा 2007 में की गई थी। लेकिन 28 सितंबर को ही क्यों चुना गया। जिसे पीछे कारण कारण बड़ा दिलचस्प है- दरअसल 28 सितंबर को ही रेबीज वैक्सीन के जनक लुई पाश्चर की मौत हुई थी। उनको श्रद्धांजलि के तौर पर इस दिन को 28 सितंबर के दिन मनाने की घोषणा की गई।

वर्ल्ड रेबीज डे की थीम (World Rabies day 2023 theme)

हर साल वर्ल्ड रेबीज डे की कोई नई थीम सेट की जाती है, जिसका उद्देश्य इस दिन के महत्व को बताना होता है। इस साल वर्ल्ड रेबीज डे की थीम है- All for 1 One Health for All

वर्ल्ड रेबीज डे का महत्व (Importance of World Rabies Day)

इस दिन को मनाने का महत्व आम लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ ही दुनिया भर में रेबीज की रोकथामया उपचार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करना भी है। हर साल रेबीज के कारण दुनिया भर में करीब 50,000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है।

रेबीज के लक्षण (Symptoms of Rabies)

रेबीज की स्थिति में आपके शरीर में निम्न लक्षण देखे जा सकते हैं।-

बुखार।

अत्यधिक बेचैनी।

खाना निगलने में कठिनाई।

मुंह से अधिक लार निकलना।

पानी से दूर भागना।

