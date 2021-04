करीना कपूर खान बॉलीवुड एक्‍ट्रेस होने के साथ ही दो बच्‍चों की मां भी हैं। बेबो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैन्‍स के साथ फोटो शेयर करती रहती हैं। इंस्‍टाग्राम पर करीना के 5.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाल ही में करीना ने एक सेल्‍फी शेयर की है जिसमें उन्‍होंने एक सिंपल टीशर्ट पहनी है और मास्‍क पहना हुआ है। करीना हर बार की तरह ही इस फोटो में भी काफी डीसेंट और प्‍यारी लग रही हैं। करीना कपूर हाल ही में दूसरी बार मां बनी है। क्‍योंकि इन द‍िनों मुंबई में लॉकडाउन (Mumbai Lockdown in hindi) है इसलिए करीना अपना ये वक्‍त फैमिली के साथ बिता रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही करीना ने अपने दूसरे बेबी की फोटो भी शेयर की थी। इस फोटो में करीना के न्‍यू बॉर्न बेबी के साथ बड़े बेटे तैमूर और सैफ अली खान भी थे। करीना ने हाल ही में अपने इंस्‍टाग्राम पर जो फोटो शेयर की है, भले ही वो लुक आपको सिंपल लग रहा हो लेकिन अगर आप करीना की इस टीशर्ट और मास्‍क की कीमत (Kareena Kapoor Khan Mask Price in hindi) जानेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे। Also Read - उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 33,214 नए संक्रमित मरीज, इतने लोगों ने गंवाई जान

करीना ने पहनी है 12,712 की टीशर्ट

करीना ने जो वाइट टीशर्ट पहनी है वो सिंपल है लेकिन उसमें ‘propaganda’ लिखा है। ये टीशर्ट Acne Studios ब्रांड की है, ये कंपनी लग्‍जरी कपड़ों को ऑनलाइन बेचती है। इस टीशर्ट की कीमत 140 Euro है। यानि कि भारतीय करेंसी में ये कीमत 12,712 रुपये के लगभग है। हालांकि बेबो के लिए ये कीमत कुछ नहीं है। इससे पहले भी करीना कई लाखों की ड्रेस पहनकर अपने फैंस का दिल चुरा चुकी हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सेलिब्रिटी के लिए ये कीमत कुछ ज्‍यादा नहीं है तो बता दें कि हम आपको करीना के मास्‍क की कीमत बताने हैं, जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे।

इतने हजार है बेबो के मास्‍क की कीमत

बेबो ने फोटो में LV (Louis Vuitton) का मास्‍क पहना है। इस मास्‍क को रनवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जैसे सेलेब्‍स भी पहन चुके हैं। बता दें कि करीना के इस मास्‍क की कीमत (Kareena Kapoor Khan Mask Price) लगभग 26,763 रुपये है। करीना ने इस फोटो को पोस्‍क करने के साथ ही एक कैप्‍शन (Please protect yourselves. always wear mask, sanitize your things/place, eat healthy foods, exercise, drink warm water & take vitamins. please let’s stay safe, always) भी लिखा है। इसमें करीना ने लोगों से मास्क पहनने, सेनिटाइज करने, हेल्‍दी चीजें खानें, एक्‍सरसाइज, गुनगुने पानी पीने और विटामिंस लेने की अपील की है। साथ ही कहा कि आप सभी हेल्‍दी रहें।

