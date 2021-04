दिल्‍ली में आए दिन कोरोना के रिकॉर्डतोड़ मामले आने के बाद मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने 1 हफ्ते के संपूर्ण कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दिल्‍ली में ये लॉकडाउन आज से लागू (Lockdown in Delhi in hindi) होगा जो अगले सोमवार तक जारी रहेगा। इस दौरान दिल्‍ली में सिर्फ एमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि दिल्‍ली के सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन के बाद हफ्तेभर का पूर्ण लॉकडाउन होने से उन लोगों की परेशानियां ज्‍यादा बढ़ गई हैं जिनके घरों में शादी है। लॉकडाउन लगने के बाद हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है कि क्‍या लॉकडाउन के दौरान श‍ादियां (weddings during lockdown in Delhi) होंगी या नहीं? इस बात सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्थिति साफ कर दी है और अपना फैसला भी सुना दिया है। Also Read - Kumbh Returnees: कुंभ से दिल्‍ली लौटने वालों को 14 दिन रहना पड़ेगा होम क्‍वारंटाइन, साथ ही माननी होंगी ये 2 शर्तें

50 लोगों के बीच होंगी शादियां (only 5o people can gather in delhi wedding in hindi)

मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्‍ली में लॉकडाउन के दौरान भी शादियां हो पाएंगी। उन्‍होंने कहा कि ऐसे शादी जैसे समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कहा कि दिल्‍ली में शादी-ब्‍याह जैसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। केजरीवाल ने कहा "ये शादियों का सीजन है, लोगों के बड़ी मुश्किल से रिश्‍ते बनते हैं। हम उनके रिश्‍ते तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए शादियां जरूर संपन्‍न होंगी लेकिन सिर्फ 50 लोगों की गेदरिंग के साथ ही हो पाएंगी। शादी वाले घरों के लिए ई पास जारी किए जाएंगे।" केजरीवाल ने कहा कि अभी थोड़ी में संपूर्ण गाइडलाइन जारी हो जाएगी जिसमें विस्‍तार से लिखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान क्‍या खुलेगा और क्‍या बंद रहेगा।

सुनिए सीएम अरविंद केजरीवाल की पूरी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस

छोटा सा लॉकडाउन है, प्‍लीज दिल्‍ली छोड़ के मत जाइए

जनता को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्‍यादा दबाव गरीब और दिहाड़ी मजबूरी वाले तबके पर पड़ता है। सीएम ने हाथ जोड़कर ऐसे लोगों से अपील कर कहा है “यह 6 दिन का छोटा सा लॉकडाउन है, प्‍लीज दिल्‍ली छोड़ के मत जाइए। आपके आने जाने में ही काफी समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दिल्‍ली में ही रहिए। मुझे उम्‍मीद है कि ये छोटा सा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरा विश्‍वास है कि ये लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत नहीं आएगी।”

इंटर स्‍टेट ट्रेवलिंग की जा सकेगी (Inter-State Travelling in Hindi)

हालांकि दिल्‍ली में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है लेकिन इंटर स्‍टेट ट्रेवलिंग जारी रहेगी। अगर कोई व्‍यक्ति दिल्‍ली से किसी दूसरे राज्‍य जाना चाहता है या किसी दूसरे राज्‍य से दिल्‍ली में आना चाहता तो उस पर पाबंदी नहीं रहेगी। हालांकि इस स्थिति में कन्‍फर्म टिकट होना जरूरी है। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ट्रेवलिंग न करने की अपील की है।