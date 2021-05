Kerala Lockdown News in Hindi: केरल में कोरोनावायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के पॉजिटिव मामलों को लगातार तेजी से बढ़ते देखकर केरल (Coronavirus cases in Kerala) के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उनके कार्यालय ने गुरुवार को शनिवार से 16 मई तक केरल में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। परिवहन मंत्री ए.के. ससेंद्रन ने भी कहा है कि राज्य के पास लॉकडाउन के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा, “यह एकमात्र तरीका है। इस फैसले से सभी को लाभ होगा, इसलिए हम सभी को लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहना होगा।” Also Read - Live Updates: एक बार फिर टूटा रिकॉर्ड, भारत में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 4.12 लाख नए मामले

केरल में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले

केरल सरकार मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयाकृष्णन ने कहा कि सख्त तालाबंदी (Kerala Lockdown News today in Hindi) के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आईएमए स्टेट विंग को भी सख्त प्रोटोकॉल चाहता था, लेकिन पिछले हफ्ते हुई एक ऑल पार्टी मीटिंग ने हालांकि इंतजार करने का फैसला किया और कुल लॉकडाउन घोषित करने के खिलाफ थी।

विजयकृष्णन ने कहा, यह लॉकडाउन उस से अलग है जो हमारे पास पिछले साल था, क्योंकि तब मामलों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब स्थिति गंभीर है क्योंकि दिन के साथ संख्या अधिक हो रही है। यह लॉकडाउन निश्चित रूप से हमें मामलों को नीचे लाने में मदद करेगा।

24 घंटे में केरल में आए 41,953 नए मामले

विजयन ने बुधवार को केरल (Kerala) में कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि पिछले 24 घंटों में 1,63,321 नमूनों का टेस्ट करने के बाद 41,953 लोगों ने कोविड पॉजिटिव हुए। बुधवार को टीपीआर 25.68 प्रतिशत था और राज्य में सक्रिय सकारात्मक मामलों की कुल संख्या 3,75,658 थी, जबकि 23,106 लोगों को कुल 13,62,363 में ठीक किया गया था।

स्रोत: (IANS Hindi)