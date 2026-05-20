केरल में शुरू हुई ‘कैनवीन’ पहल, अब शुरुआती चरण में पकड़ा जाएगा मुंह का कैंसर

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 20, 2026 11:41 AM IST
भारत में मुंह का कैंसर तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल हो चुका है। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और धूम्रपान के कारण भारत में साल दर साल मुंह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि मुंह के कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए तो इसका इलाज संभव है। भारत में मुंह के कैंसर का पता लगाने और इसके इलाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए केरल सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘कैनवीन’ (CanWin) पहल की शुरुआत की है। कैनवीन पहल के तहत राज्य के सभी डेंटिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ और स्वास्थ्य सेवा संस्थान एकजुट हुए हैं, ताकि राज्य में मुंह के कैंसर के प्रति लोगों को बड़े स्तर पर जागरूक किया जा सके और इस गंभीर बीमारी का इलाज तुरंत संभव हो सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा की गई है।
केरल द्वारा शुरू की गई ‘कैनवीन’ एक स्वास्थ्य आधारित जागरूकता और स्क्रीनिंग कार्यक्रम है, जिसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जल्द पहचान के लिए शुरू किया गया है। इस पहल के तहत केरल के सरकारी और निजी डेंटल क्लीनिकों को एक नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है ताकि आम लोगों की नियमित जांच के दौरान मुंह के कैंसर के शुरुआती संकेतों को पहचाना जा सके। आंकड़ों के मुताबिक, भारत में हर साल दर्ज किए जाने वाले कैंसर के मामलों में लगभग 30 प्रतिशत मुंह के कैंसर के मामले होते हैं। मुंह के कैंसर के 10 में से 7 मामलों में बीमारी का पता तब चलता है, जब यह गंभीर स्टेज में पहुंच चुकी होती है।
ओरल कैंसर का इलाज संभव है।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, केरल में मुंह के कैंसर के लिए बनाए गए कैनवीन के तहत राज्यभर के डेंटिस्ट को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि वह मुंह बीमारी का इलाज करते समय मुंह के कैंसर के लक्षणों को शुरुआती स्टेज में ही पहचान सकें, ताकि उसका इलाज जल्दी शुरू किया जा सके। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसमें ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को भी शामिल किया गया है। केरल सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को उसके नजदीकी डेंटल सेंटर पर मुंह के कैंसर का इलाज आसानी से मिल सके।
दुनिया भर में सभी तरह के कैंसर में से लगभग 5% मामले मुंह के कैंसर के होते हैं, जबकि भारत में यह सभी तरह के कैंसर का लगभग 40% है। नेशनल ओरल कैंसर रजिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल मुंह के कैंसर के लगभग 60,000 नए मामले सामने आते हैं। भारत में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और खैनी का सेवन करने के कारण लोगों में मुंह के कैंसर की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा मुंह की सही तरीके से सफाई न करे, खाने में पोषण की कमी भी मुंह के कैंसर को बढ़ावा दे सकती है।
मुंह के छाले जो जल्दी ठीक न हो मुंह के कैंसर का लक्षण है।
मुंह के कैंसर के लक्षण शुरुआती स्टेज में बहुत आम और साधारण बीमारी से लगते हैं। इसलिए इसकी पहचान थोड़ी मुश्किल होती है। मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षणों में शामिल हैः
विशेषज्ञों का कहना है कि मुंह का कैंसर यदि शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज अधिक आसानी से बिना किसी ज्यादा तकलीफ के हो जाता है। लेकिन मुंह के कैंसर के लक्षणों की पहचान में देरी की जाए तो बाद में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है।
Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। अगर आपको कोई खास लक्षण महसूस हो तो परेशान न हो, समय पर डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं।