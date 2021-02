कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब वैक्‍सीन आ चुकी है तो कोरोना अपने आप खत्‍म हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्‍कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस के मामलों (Covid-19 Cases) में पिछले कुछ दिनों से लगातार वृद्धि देखी जा रही है। सिर्फ पिछले 7 दिनों में ही कोरोना वायरस के 87,000 मामले सामने आए हैं। अगर पिछले 24 घंटों में कोरोना के फ्रेश केस देखें तो वो 14,264 हैं। इससे पहले 29 जनवरी को 18,855 नए केस दर्ज किए गए थे। उसके बाद से कोरोना के मामलों (Covid-19 Cases) में लगातार गिरावट थी। लेकिन अब फिर से कोरोना वायरस के मामले तूल पकड़ते दिख रहे हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार देशभर में कोरोना के जितने भी एक्टिव केस हैं उनमें से 74% सिर्फ केरल (Kerala) और महाराष्‍ट्र (Maharashtra ) में हैं। इसके बाद छत्‍तीसगढ़ और मध्‍य प्रदेश में सबसे ज्‍यादा एक्टिव केस हैं। पंजाब व जम्‍मू एंड कश्‍मीर का नंबर इसके बाद आता है। Also Read - बुखार, खांसी न होने पर भी लगे ये 4 परेशानियां तो तुरंत कराएं कोरोना टेस्ट, 100 में से 90 लोगों को नहीं दिखते ये बदलाव

In view of rising COVID19 cases in districts like Nagpur, Amravati, Yatvmal, Maharashtra Government is thinking of imposing a night curfew in the districts. A meeting chaired by the CM to be held soon to take a decision: Maharashtra Minister Vijay Wadettiwar pic.twitter.com/1Iw07olS6B