Katrina Kaif Corona positive in Hindi: कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर-एक्ट्रेस को भी नहीं छोड़ रहा है। हर दिन कोई ना कोई एक्टर कोरोना से संक्रमित हो रहा है। खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif Corona positive) भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं और उनका कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। खुद कैटरीना ने इस बात की जानकारी अपने फैंस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। कैट (Katrina Kaif in Hindi) ने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा है, ‘मैं कोरोना से संक्रमित हो गई हूं और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खुद को तुरंत ही आइसोलेट कर लिया और फिलहाल मैं होम क्वारंटीन (Katrina Kaif Home quarantine in Hindi) में रहूंगी।’ Also Read - कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए इन 6 राज्यों में लगा रात का कर्फ्यू, जानें राज्यों के नाम

वह आगे लिखती हैं, ‘डॉक्टर्स की सलाह और सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कर रही हूं। जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, उनसे गुजारिश करती हूं कि वे अपना कोविड-19 का टेस्ट जरूर करवा लें। आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।’ Also Read - हज यात्रा पर जाने वालों को लगवानी होगी कोरोना वैक्सीन, जानिए क्‍या है यात्रा की गाइडलाइन

कई बॉलीवुड सितारे हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित

पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोनावायरस के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। उधर, जब से सेलिब्रिटीज अपने काम पर लौट रहे थे, उसके बाद से ही कोई ना कोई फिल्मी एक्टर या एक्ट्रेस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हाल ही में अक्षय कुमार कोरोना से संक्रमित होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। इसके अलावा, अभिनेत्री भूमि पेडनकर, विकी कौशल, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, आमिर खान, आर माधवन, स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा आदि संक्रमित हो चुके हैं। Also Read - चिम्पांजी के मल से निकाली गई इस एक चीज से बन रही है कोरोना वैक्सीन, कोविड-19 की रोकथाम में यह टीका कर रहा मदद

कैटरीना कैफ ने क्यों करवाया कोरोना का टेस्ट? देखें ये वीडियो, जानें कब कराना चाहिए कोविड-19 का टेस्ट