Karnataka Man Shoots himself: कोरोना वायरस संक्रमण का डर लोगों के दिमाग पर किस तरह हावी हो रहा है इसका ही एक चौंकानेवाला और दुखद उदाहरण सोमवार को कर्नाटक में देखने को मिला। यहां एक व्यक्ति ने कोविड पॉजिटिव आने के बाद खुद को गोली मार ली। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने बताया कि एक दुखद और चौंकाने वाला मामला उनके संज्ञान में आाया है। जहां, एक 72 वर्षीय रिटायर सहायक तहसीलदार ने कथित तौर पर कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट में पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को खुद के सिर में गोली मार ली। (Karnataka Man Shoots himself in Hindi)



सुसाइड नोट में लिखी कोविड इंफेक्शन फैलाने का है दुख

पुलिस ने बताया कि उन्हें घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें पीड़ित ने लिखा है कि, कहा कि उसके सुसाइड नोट का एक मार्मिक बिंदु यह देखा गया है कि वह इस बात से बहुत परेशान था कि उसकी पोती और उसकी बेटी उसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कन्नड़ भाषा में लिखे इस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि, "मैं खुद को इस बात के लिए माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वजह से मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी पोती और मेरी बेटी इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गए। मैं उनकी तकलीफ और अधिक नहीं देख सकता हूंं।"

हिम्मत हार चुका हूं

अपने सुसाइड नोट में उन्हेंने आगे लिखा मैंने सारी उम्मीद खो दी हैं, मैं वृद्ध हूं। अपनी अंतिम इच्छा भी व्यक्त करता हूं कि मेरे खेत में मेरा अंतिम संस्कार किया जाए और यदि परिवार मेरे दाह संस्कार का गवाह बनना चाहता है, तो उन्हें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।”

उन्होंने अपनी पत्नी, दामाद, पोती और बेटी से भी क्षमा मांगी।

घटना चिकमंगलूरु के तारिकेरे तालुक के बेलेनहल्ली टंड्या में हुई। इस छोटे से गांव में 220 से अधिक घर हैं और सिर्फ 1000 से अधिक लोगों की आबादी है। यह गांव दक्षिणी राज्य की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 250 किलोमीटर दूर है।

(आईएएनएस,एमएसबी/एएनएम)