कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) को दोबारा कोविड संक्रमण हो गया है। उन्हें स्थानीय मणिपाला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने कोविड संक्रमित होने के बारे में मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से लोगों को सूचित किया। येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने लिखा ‘ मुझे हल्का बुखार था और जब मैंने कोविड टेस्ट कराया तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। मैं ठीक महसूस कर रहा हूं लेकिन, डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मैं उन सभी से आग्रह करता हूं जो इन दिनों में मेरे सम्पर्क में आए हैं कि, वे सावधान रहें और खुद को क्वारंटाइन कर लें।” Also Read - CM योगी के कोरोना संक्रमित होने के बाद यूपी में होने जा रहे हैं ये बदलाव, हरकत में आया प्रशासन

Also Read - Corornavirus in India: भारत में बेकाबू कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 1 दिन में आए करीब 2 लाख केस

Upon having mild fever, today I got tested for Covid-19 and my report has come out positive. Although I am doing fine, I am being hospitalised based on the advise of doctors. I request all those who have come in my contact recently to be observant and exercise self-quarantine. Also Read - Arvind kejriwal: दिल्ली के इन 14 अस्‍पतालों में होगा सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज, जानिए अस्‍पतालों के नाम

— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) April 16, 2021