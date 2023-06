Puneeth Rajkumar Death: कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक से निधन, आईसीयू में चल रहा था इलाज, फैंस सदमे में...

कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 46 वर्ष के थे। अचानक उनकी मौत की खबर सुनकर फैंस सदमे में हैं।

Puneeth Rajkumar Death News in Hindi: कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार (Kannada film star Puneeth Rajkumar passed away) का शुक्रवार को दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ने से निधन हो गया। वह 46 वर्ष के थे। अभिनेता को आज सुबह 11.30 बजे बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल (Vikram hospital in Bengaluru) ले जाया गया था। वह गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में थे, जहां डॉक्टर्स की एक पूरी टीम लगातार पुनीत की स्थिति पर नजर बनाई हुई थी और उनका इलाज कर रही थी। जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था, तो उनकी हालत बहुत नाजुक थी। कुछ खबरों की मानें तो जब अभिनेता जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया था।

बता दें कि एक्टर को शुक्रवार की सुबह 11:30 पर हॉस्पिटल में आनन-फानन में भर्ती करवाया गया था। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। उनकी हालत काफी नाजुक थी और डॉक्टर उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए।

Actor Puneeth Rajkumar(in pic)was admitted after suffering chest pain at 11.30 am.Trying our best to treat him.His condition is serious.Can't say anything as of now.His condition was bad when brought to hospital, treatment on in ICU: Dr Ranganath Nayak, Vikram Hospital, Bengaluru pic.twitter.com/Gw4Xp5r5pV — ANI (@ANI) October 29, 2021

फैंस ने जैसे ही पुनीत की मौत की खबर सुनी तो सभी सदमे में आ गए। जब से बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में एक्टर को भर्ती किया गया था, तब से ही लाखों प्रशंसक हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे और उनकी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे। सभी की आंखों में आंसू थे। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

#WATCH | People gather outside Vikram Hospital, Bengaluru where actor Puneeth Rajkumar has been admitted "He was brought with history of chest pain at 11:40 am, was non-responsive & in Cardiac Asystole, Advanced cardiac resuscitation has been initiated," said hospital statement. pic.twitter.com/0bXI2mLB2z — ANI (@ANI) October 29, 2021

सीने में दर्द, बेचैनी महसूस करना

बांह, जबड़े, कंधे में भी दर्द होना

बहुत अधिक पसीना आना

अचानक चक्कर आना

हृदय गति का तेज या कम होना

सांस लेने में तकलीफ महसूस करना

