क्या सिर्फ जेनेटिक है कैंसर? WHO का दावा लाइफस्टाइल में ये बदलाव एक तिहाई कैंसर के मामलों को कर सकते हैं कम

क्या कैंसर अनुवांशिक बीमारी है? ये सवाल एक्सर लोग पूछते हैं। लेकिन, आपको यह जान कर हैरानी हो सकती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस पर अलग ही राय है।

Cancer is hereditary disease or not: कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। लेकिन, आज कल ये बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। स्थिति यह है कि बहुत बार कैंसर आनुवंशिकता से जोड़ा जाने लगा है। ऐसा माना जाता है कि अगर परिवार में कैंसर चलता आ रहा है तो यह लगभग तय है कि आगे की पीढ़ियों में भी लोगों में फैल सकता है। लेकिस, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का इस पर एक अलग ही मत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि हम में से बहुत से लोग इस तथ्य से अनजान हैं कि कैंसर भी गलत जीवनशैली के कारण होता है। कैसे, जानते हैं।

हर 6 में से 1 मौत कैंसर के कारण होती है: WHO

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है, कैंसर दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है, जो 2020 में लगभग 10 मिलियन मौतों या छह मौतों में से एक के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट किए गए सबसे आम कैंसर में स्तन, फेफड़े, मलाशय, प्रोस्टेट, त्वचा और पेट के कैंसर हैं। इसके अलावा फेफड़ों, कोलन और रेक्टम, लीवर, पेट और ब्रेस्ट में पाए जाने वाले कैंसर मौत का कारण बनते हैं।

जीवनशैली में बदलाव लाकर एक तिहाई कैंसर से बचा जा सकता है: WHO

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि जीवनशैली की आदतों में बदलाव करके ही लगभग 30-40% कैंसर के मामलों से बचा जा सकता है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, अनहेल्दी फूड्स का सेवन, फिजकली इनएक्टिव होना और वायु प्रदूषण कैंसर और अन्य गैर-संचारी रोगों के जोखिम कारक हैं।

लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें इन कैंसर को ट्रिगर करती हैं

जीवनशैली की आदतें जैसे एक्सरसाइज की कमी और खराब डाइट बॉडी मास वेट में बढ़ोतरी का कारण बन सकती है। जिससे एंडोमेट्रियल कैंसर, एसोफैगल एडेनोकार्सिनोमा, किडनी कैंसर, लीवर कैंसर, पोस्टमेनोपॉज़ल स्तन कैंसर, अग्नाशय के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है। कई शोध अध्ययनों की मानें तो शराब पीने से मुंह के कैंसर, अन्नप्रणाली के कैंसर, लिवर, कोलोरेक्टम और स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ता है।

अध्ययनों में कहा गया है कि साबुत अनाज और मौसमी फलों और सब्जियों से परहेज और प्रोसेस्ड फूड पर निर्भरता से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। साबुत अनाज में ज्यादातर फाइबर होते हैं जो शरीर के वजन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और बाद में शरीर को कोलोरेक्टल कैंसर से बचाते हैं। तो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और कैंसर से बचें।