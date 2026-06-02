International Day Of Yoga 2026 : ‘स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग’ की थीम पर मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग सिर्फ एक प्रकार की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का तरीका है। आइए जानते हैं इस साल किस थीम के साथ योग दिवस मनाया जाएगा।

Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 2, 2026 8:33 AM IST

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हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का संदेश देता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जाएगा। 2026 में योग दिवस की थीम ‘स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग’ (Yoga for Healthy Ageing) घोषित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम का ऐलान 1 जून को किया गया है। इस थीम का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि बढ़ती उम्र में भी योग के जरिए शारीरिक और मानसिक रूप से हेल्दी रहा जा सकता है। आज के समय में जब बुजुर्गों में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द और तनाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में योग लोगों की मदद कर सकता है।

क्यों खास है योग दिवस की थीम?

हम सभी जानते हैं कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ाना हमारी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि नियमित योग करने से शरीर लचीला बना रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मन शांत रहता है। यही वजह है कि इस बार की थीम हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ बुढ़ापे पर केंद्रित है।

योग से बुजुर्गों को क्या फायदे मिलते हैं?

हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि योग करने से बुजुर्गों के शरीर को एक नहीं बल्कि कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैः

शरीर का संतुलन बेहतर होता है, जिससे गिरने का खतरा कम होता है। जोड़ों और मांसपेशियों की जकड़न कम होती है। इससे बढ़ती उम्र में होने वाले घुटने के दर्द से राहत मिलती है। रोजाना योग करने से मानसिक तनाव, चिंता और अकेलेपन की भावना धीरे- धीरे कम होने लगती है। योग करने से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। जब नींद बेहतर रहती है तो मानसिक परेशानी कम होती है। योग करने से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की परेशानी भी कम होती है।

हालांकि इस साल की थीम बुजुर्गों पर केंद्रित है, लेकिन योग हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है। अगर कम उम्र से ही योग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया जाए, तो बढ़ती उम्र में कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचाव किया जा सकता है।

कैसे करें योग करने की शुरुआत?

योग की शुरुआत आसान आसनों और प्राणायाम से की जा सकती है। ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और अनुलोम-विलोम जैसे अभ्यास शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक माने जाते हैं। हालांकि किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों को योग विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही योग शुरू करना चाहिए।