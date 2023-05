First Omicron Death In Rajasthan: ओमिक्रोन संक्रमित बुजुर्ग व्यक्ति का राजस्थान में निधन, डायबिटीज से था पीड़ित

Omicron Death: Fully Vaccinated Man Dies In Rajasthan As Cases Of The New Variant Increase In India

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ओमिक्रोन से संक्रमित मृतक को डायबिटीज की भी बीमारी थी।

First Omicron Death In Rajasthan: राजस्थान में ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को इस व्यक्ति का उदयपुर (Udaypur) में निधन हो गया। राजस्थान में ओमिक्रोन वेरिएंट से जुड़ी यह पहली मौत (Omicron Variant In Rajasthan) है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति ओमिक्रोन से संक्रमित ( Death Of Omicron Patient) था और इसे डायबिटीज की भी बीमारी थी। (First Omicron Death In Rajasthan In Hindi)

गौरतलब है कि विभिन्न स्टडीज और रिसर्च में डायबिटीज (diabetes) के रोगियों को कोरोना वायरस संक्रमण (diabetes and covid complications) का ज्‍यादा खतरा बताया गया है। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गयी है और इसे भारत और राजस्थान में ओमिक्रोन से संक्रमण की पहली मौत बताया गया है।

डायबिटीज सहित अन्य सह-रोगों से भी पीड़ित था मृतक व्यक्ति

केंद्रीय स्वास्थ मंत्रालय की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल (Lav Agarwal, Joint Secretary, Union Health Ministry of India) ने मीडिया को जानकारी दी कि, उदयपुर निवासी यह बुजुर्ग व्यक्ति कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था। ओमिक्रोन से संक्रमित होने के अलावा यह व्‍यक्ति कोमोरबिटीज (comorbidities) से भी पीड़ित था।

बता दें कि पिछले सप्ताह महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra) के पुणे शहर (Pune) से भी ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि की गयी थी। हालांकि, पुणे के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती उस व्यक्ति की मृत्यु की वजह हार्ट अटैक (Heart Attack) बतायी गयी थी।

