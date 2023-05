भारत ने इन यात्रियों के लिए रिवाइज्ड ट्रैवल एडवाइजरी की जारी, इस डेट से अनिवार्य होगा नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना

भारत ने इन यात्रियों के लिए अपडेटेड ट्रैवल एडवाइजरी की जारी, इस डेट से अनिवार्य होगा नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना

भारत ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक रिवाइज्ड ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें सभी के लिए एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है।

New Travel Advisory in India: विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत ने बुधवार को एक संशोधित (Revised) यात्रा परामर्श (एडवाइजरी) जारी की है। इसके तहत अब सभी विदेशी यात्रियों को एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट (Negative RT-PCR test report) दिखानअनिवार्य कर दिया गया है। इस नए ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि जिस देश के साथ भारत के पास डब्ल्यूएचओ (WHO) द्वारा अनुमोदित (Approved) कोरोना वैक्सीन की आपसी स्वीकृति की व्यवस्था है, वहां से आने वाले पूरी तरह से वैक्सीनेटेड यात्रियों को एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के बाद एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में उन्हें किसी भी होम क्वारंटाइन और टेस्टिंग से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। ये संशोधित दिशानिर्देश 25 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।

11 देशों के यात्री आ सकते हैं भारत

भारत के पास 11 देशों जर्मनी, नेपाल, यूके, फ्रांस, बेलारूस, आर्मेनिया, लेबनान, यूक्रेन, सर्बिया, बेल्जियम, हंगरी के साथ नेशनल लेवल या डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त कोरोना वैक्सीन की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौते हैं। इन सभी 11 देशों के यात्री जिन्हें कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है और वैक्सीनेशनके बाद से 15 दिन हो चुके हैं, उन्हें ही संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। आगमन के बाद 14 दिनों तक उनके स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी।

विदेशी यात्रियों को करने होंगे ये काम

भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को अपनी निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर एक स्व-घोषणा फॉर्म जमा करना होगा।

यात्रा से 72 घंटे के भीतर आयोजित एक नेगेटिव कोविड आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यात्रियों को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।

जिन देशों के साथ भारत का आपसी समझौता नहीं है, उनके यात्रियों को आगमन के स्थान पर आगमन के बाद के कोविड परीक्षण के लिए नमूना जमा करने, सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन, आगमन के आठवें दिन पुन: परीक्षण जैसे अतिरिक्त उपाय करने होंगे।

स्रोत: (आईएएनएस)

TRENDING NOW

RECOMMENDED STORIES