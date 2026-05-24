इबोला को लेकर भारत में अलर्ट, विदेश यात्रा करने वालों को भारत सरकार ने दिया अलर्ट

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 24, 2026 11:24 AM IST
अफ्रीकी देश युगांडा और कांगो में इबोला वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी ने दुनियाभर की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार, रिपोर्टों के अनुसार, कांगो में हालिया प्रकोप में अब तक कुल 867 संदिग्ध मामले और 204 मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे अब तक के सबसे गंभीर प्रकोपों में से एक बताया है। युंगाडा और कांगो में बढ़ते इबोला संक्रमण की गंभीर देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला प्रभावित देशों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में कहा गया है, युगांडा समेत कुछ अफ्रीकी देशों में इबोला संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए भारतीय स्वास्थ्य एजेंसियों ने एयरपोर्ट्स और अंतरराष्ट्रीय यात्रा मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी है। विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि किसी भी संभावित संक्रमण को समय रहते रोका जा सके।
Ebola in Congo. (Image: AI Generated)
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक Tedros Adhanom Ghebreyesus ने कहा कि इबोला वायरस के संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की पहचान, निगरानी और इलाज के लिए लगातार प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ, अफ्रीका सीडीसी और डीआरसी व युगांडा के सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर संक्रमण को नियंत्रित करने, प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने और आपसी सहयोग को मजबूत करने की सलाह दी है।
इबोला एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस है, जो संक्रमित व्यक्ति के खून, शरीर के तरल पदार्थ या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है। इस बीमारी में तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त और कई मामलों में शरीर के अंदर ब्लीडिंग जैसी गंभीर स्थिति भी देखने को मिलती है।