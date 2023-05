कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने रचा नया कीर्तिमान, 278 दिन में 100 करोड़ लोगों का हुआ टीकाकरण, PM Modi ने दी बधाई

भारत ने आज 21 अक्‍टूबर को कोरोना वैक्‍सीन का 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर इतिहास रच दिया है। इस एतिहासिक मौके पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज देने का आंकड़ा पार करने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडपिया के अलावा कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस दौरान एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म और थीम सॉन्ग भी रिलीज किया गया।

गौरतलब है कि, कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत ने एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से अब तक 100 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज देने का आंकड़ा पार कर लिया गया है। इस आंकड़े को प्राप्त करने में भारत को 278 दिन का वक्त लगा। इस उपलब्धि में योगदान देनेे वाल फ्रंटलाइन वर्कर्स का हौसला बढ़ाने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों और हेल्थ वर्कर्स से मिलकर उन्हें बधाई दी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत की 30% वयस्क आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है वहीं 18 वर्ष से ऊपर के 44% लोगों ने अपनी पहली खुराक प्राप्त कर ली है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में इस के लिंग के बाद पिछले कुछ हफ्तों में भारत में रोजाना के वैक्सीनेशन रेट में कमी आई है।

देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "हमारे डॉक्टरों, नर्सों और उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम किया।"