विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (World Health Organization) की उस रिपोर्ट ने देशवासियों को हैरान कर दिया जिसमें यह कहा गया है कि फेफड़ों के कैंसर की जगह अब भारत में ब्रेस्‍ट कैंसर (Breast Cancer) ने ले ली है। इंडिया में ब्रेस्‍ट कैंसर, कैंसर से होने वाली मौत का नंबर वन कारण बन चुका है। WHO के अनुसार भारत में सभी कैंसरों में अभी तक लोगों की मौत सबसे ज्‍यादा फेफड़ों के कैंसर (Lungs Cancer) के कारण होती थी, लेकिन अब स्‍तन कैंसर ने उसकी जगह ले ली है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) में कैंसर स्‍पेशलिस्‍ट एनड्री इल्‍बावी का कहना है कि भारत में ब्रेस्‍ट कैंसर पहली बार लोगों की सबसे ज्‍यादा मौत का कारण बन रहा है।

कोरोनावायरस भी बना कैंसर के इलाज में देरी

एक्‍सपर्ट का कहना है कि कोरोनावायरस के कारण भी कैंसर के इलाज में देरी आई है। अस्‍पताल जा कर लोग कोरोना संक्रमित न हो जाए इसलिए महामारी के दौरान लोगों ने शरीर में दिखने वाले लक्षणों को नजरअंदाज किया। इस विषय पर इंद्रप्रस्‍थ अपोलो अस्पताल के डॉक्‍टर्स भी अपनी राय दे चुके हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय में बच्‍चों में कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने और इलाज करने में देरी हुई है। ऐसे में बच्‍चों का कैंसर की स्‍टेज 2 और स्‍टेज 3 में आने की संभावना बढ़ सकती है।