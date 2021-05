IMA on Lockdown in India: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) से कहा, यह विनाशकारी संकट से निपटने का समय है, लेकिन विभाग की ओर से कोविड-19 महामारी (Coronavirus pandemic) की लहर से लड़ने में दिखाई जा रही चरम सुस्ती और की जा रही अनुचित कार्रवाइयां हैरान करने वाली हैं। एसोसिएशन ने कहा कि यह देखने में आया है कि आईएमए और अन्य योग्य पेशेवर सहयोगियों द्वारा सामूहिक चेतना की अपील, सक्रिय संज्ञान और अनुरोधों को ‘कूड़ेदान’ में डाल दिया जाता है और फैसले ‘जमीनी हकीकत को समझे बिना’ (Coronavirus Challenges in India) लिए जाते हैं। Also Read - एक्ट्रेस कंगना रनौत हुईं कोरोना पॉजिटिव! कहा, 'यह कुछ नहीं बस एक फ्लू है जल्द ही इसे कर दूंगी ध्वस्त'

आईएमए ने कहा, राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की है जरूरत

आईएमए ने कहा, 'पिछले 20 दिनों में भले ही कुछ राज्यों द्वारा 10 से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है, लेकिन एसोसिएशन इसकी बजाय सुनियोजित, पूर्व-घोषित पूर्ण रूप से राष्ट्रीय लॉकडाउन (Lockdown in india) लगाने की जरूरत पर जोर दे रही है। पूर्व-घोषित इसलिए ताकि स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने, सामग्री और जनशक्ति जुटाने के लिए थोड़ा वक्त मिल सके।

लॉकडाउन विनाशकारी फैलाव की श्रंखला को तोड़ सकता है

भारत में डॉक्टर्स के आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन आईएमए ने कहा, "लॉकडाउन विनाशकारी फैलाव की श्रृंखला (IMA on Lockdown in India in Hindi) को तोड़ देगा।" हालांकि, यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लागू करने से इनकार कर दिया, नतीजतन हर दिन चार लाख से अधिक नए मरीज बढ़ते गए (India daily corona cases) और मध्यम से गंभीर मामलों की संख्या लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ रही है।

अर्थव्यवस्था की तुलना में जिंदगी ज्यादा कीमती

देश में जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए छिटपुट रात के कर्फ्यू ने कोई अच्छे परिणाम नहीं दिए हैं। आईएमए ने जोर देकर कहा, “जीवन अर्थव्यवस्था की तुलना में ज्यादा कीमती है। नींद से जागिए और कोविड महामारी (Corona pandemic Challenges) में बढ़ती चुनौतियों को कम करने के लिए हरकत दिखाइए।”

1 मई से 18 + वालों का टीकाकरण नहीं हो सका शुरू

आईएमए द्वारा 6 अप्रैल से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए न्यायसंगत, सुलभ और सस्ते टीकाकरण की मांग की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को लगातार आश्वस्त किए जाने के बाद टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू किया गया।आईएमए ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मंत्रालय आवश्यक रोडमैप बनाने और वैक्सीन स्टॉक सुनिश्चित करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण नहीं हो सका है।”

डॉक्टरों के संगठन ने कहा, “जब प्रधानमंत्री की अधिसूचना को स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया जाता है, तो किसे दोषी ठहराया जाए?” आईएमएए ने कोविड वैक्सीन (Corona vaccine) मूल्य निर्धारण की विभेदक प्रणाली को ‘अमानवीय’ मानते हुए कहा कि 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत के केंद्रीय हिस्से से मुफ्त टीकाकरण करने की मनाही है और उन्हें राज्य सरकारों की दया के तहत रखा गया है। संगठन ने कहा, “मूल्य निर्धारण और स्टॉक के लिए निमार्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए निजी चिकित्सकों और राज्यों को कहे जाने की वजह से मूल्यवृद्धि और वैक्सीन की कमी हुई।”

ऑक्सीजन का संकट हर दिन गहरा रहा है

आईएमए ने कहा कि जब बजट में 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, तो उससे अधिकतम 200 करोड़ वैक्सीन दर्जन खरीदे जा सकते हैं। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को क्यों अलग कर रही है? आज पिछले सात दिनों से छोटे और मध्यम स्तर के निजी अस्पतालों में कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन का संकट हर दिन गहराता जा रहा है और ऑक्सीजन की बेमेल आपूर्ति के कारण लोगों के मरने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यह मरीजों और बिरादरी दोनों के बीच दहशत पैदा कर रहा है। हालांकि, पर्याप्त उत्पादन हो रहा है, मगर वितरण उचित तरीक से नहीं हो रहा है।”

