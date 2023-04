Omicron Detection In 90 Mins: आईआईटी दिल्ली ने विकसित की नयी टेस्टिंग किट, वैज्ञानिकों ने किए डेढ़ घंटे में ओमिक्रोन की पहचान के दावे

आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई इस प्रणाली के द्वारा महज 90 मिनट के अंदर ओमिक्रोन वेरिएंट से पीड़ित व्यक्ति की पहचान की जा सकेगी। (Omicron Detection In 90 Mins)

Omicron Detection In 90 Mins: आईआईटी दिल्ली ने एक ऐसी कोरोना टेस्ट किट तैयार की है जिसकी मदद से कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमण की पहचान केवल 90 मिनट्स में हो जाएगी। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित यह किट आरटी-पीसीआर प्रणाली पर आधारित है जिससे ओमिक्रोन संस्करण की पहचान करने के दावे किए जा रहे हैं। इस किट की विशेषता यही है कि इससे तेजी से रिजल्ट प्राप्त किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रोन बहुत तेजी से फैलता है। फिलहाल इस वेरिएंट का पता लगाने के लिए जिस टेस्ट प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें संक्रमण का पता चलने में 3 दिनों का समय लगता है। लेकिन, आईआईटी दिल्ली द्वारा बनायी गयी किट में केवल महज 90 मिनट के भीतर ही ओमिक्रोन वेरिएंट से पीड़ित व्यक्ति की पहचान की जा सकेगी। (Omicron Detection In 90 Mins In Hindi)

नये वेरिएंट का पता लगाने के लिए खासतौर पर किया गया तैयार

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में आईआईटी दिल्ली की तरफ से जानकारी दी गयी कि आईआईटी दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के रिसर्चर्स ने इस किट को तैयार किया है। इस टेस्ट किट को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की पहचान करने के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट प्रणाली पर ही विकसित किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, यह टेस्ट इस स्ट्रेन का पता लगाने पर आधारित है, जो ओमिक्रोन वेरिएंट ( Omicron Variant) में मौजूद हैं और वर्तमान में मौजूद सार्स कोवि-2 के अन्य वेरिएंट्स में नहीं पाया गया। एस जीन में इन अद्वितीय उत्परिवर्तन को लक्षित करने वाले प्राइमर सेट को या तो ओमिक्रोन संस्करण या अन्य वर्तमान में एसएआरएस-सीओवी -2 के परिसंचारी वेरिएंट के विशिष्ट प्रवर्धन के लिए डिजाइन किया गया था और वास्तविक समय पीसीआर का उपयोग करके परीक्षण किया गया था।

सिंथेटिक डीएनए अंशों का उपयोग करते हुए, प्रतिक्रिया की गतिशील रेंज में ओमिक्रोन संस्करण को अलग करने के लिए अनुकूलित किया गया था। वर्तमान में, अगली पीढ़ी के अनुक्रमण आधारित विधियों का उपयोग करते हुए ओमिक्रान की पहचान या स्क्रीनिंग दुनिया भर में की जाती है, जिसमें 3 दिनों से अधिक की आवश्यकता होती है।

जल्द ही बाज़ार में हो सकती है उपलब्ध

इस आरटी-पीसीआर आधारित परख का उपयोग करके, 90 मिनट के भीतर ओमिक्रोन संस्करण की उपस्थिति के लिए परीक्षण करना संभव होगा। इसका उपयोग ओमिक्रोन वेरिएंट वाले व्यक्तियोंकी पहचान और अलगाव के लिए तेजी से स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली ने इसके लिए एक भारतीय पेटेंट आवेदन दायर किया है और संभावित उद्योग भागीदारों के साथ बातचीत शुरू करने की प्रक्रिया में है।

आईआईटी दिल्ली ने पहले कोरोना के निदान के लिए आरटीपीसीआर किट के लिए आईसीएमआर (ऐसा करने वाला भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान) की मंजूरी प्राप्त की थी, जिसे बाजार में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।

गौरतलब है कि आईआईटी दिल्ली में इससे पहले कोरोना की जांच के लिए जो अत्याधुनिक किट विकसित की, उसका मूल्य मात्र 50 रुपये है। आईआईटी दिल्ली के मुताबिक उनके द्वारा पूर्व में विकसित की गई किट की सटीकता 90 फीसदी से अधिक थी।

(आईएएनएस)