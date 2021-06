कोरोना की दूसरी लहर की पीक का सामना कर चुका भारत अब कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार हो रहा है। वर्तमान में भारत में कोरोना संक्रमण के मामले काफी कंट्रोल में हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave In India) का खतरा टला नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research) की नई स्‍टडी के अनुसार, डॉक्‍टर एनके अरोड़ा, चेयरमैन और कोविड वर्किंग ग्रुप कहते हैं कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने में अभी वक्‍त है। अभी तक उम्‍मीद लगाई जा रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर जुलाई अंत या अगस्‍त की शुरुआत में आ सकती है लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्‍टर अरोड़ा का कहना है ” ICMR ने एक नई स्‍टडी की है जिसके अनुसार कोरोना की तीसरी लहर आने में अभी 6-8 महीने का वक्‍त है। 6-8 महीने के इस विंडो पीरियड में हमें भारत की ज्‍यादा से ज्‍यादा जनता को वैक्‍सीनेट करना है। आने वाले दिनों में हमारा टारगेट है कि रोज करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्‍सीन लगाई जाए।” इस रिसर्च के मुताबिक भारत में कोरोना की तीसरी लहर साल के अंत यानि कि दिसंबर से लेकर फरवरी 2022 तक आ सकती है। कोरोना का आने वाला रूप कैसा हो सकता है इस पर डॉक्‍टर अरोड़ा कहते हैं कि यह वायरस के नए वेरिएंट पर निर्भर करता है। कोरोना के एक नये वेरिएंट डेल्‍टा प्‍लस (Delta Plus Variant) के केस भारत के कई राज्‍यों में मिल चुके हैं। Also Read - Covid-19: डेल्टा प्लस वेरिएंट उन्हीं लोगों को संक्रमित कर रहा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है: एक्सपर्ट

ICMR has come up with a study which says 3rd wave is likely to come late. We've window period of 6-8 months to immunise everybody in country. In coming days, our target is to administer 1 crore doses every day: Dr NK Arora, Chairman, COVID working group pic.twitter.com/f9HgOXxrP8