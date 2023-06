एंटीबायोटिक्स खाने वालों को ICMR की चेतावनी, कहा इस तरह ना करें इन दवाओं का सेवन, हो सकता है नुकसान

डॉक्टरों को भी मरीजों के लिए इन दवाओं की सलाह देते हुए एक समय सीमा का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।

New Guidelines For Antibiotics: एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा है कि हल्का बुखार होने पर इन दवाओं का सेवन करना घातक भी साबित हो सकता है। ICRMR की तरफ से एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से जुड़े नये निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि हल्का बुखार होने या वायरल ब्रोंकाइटिस होने पर लोगों को एंटीबायोटिक दवाएं लेने से बचना चाहिए। आईसीएमआर ने ऐसी स्थितियों में एंटीबायोटिक ना खाने की सलाह दी है। वहीं, डॉक्टरों को भी मरीजों के लिए इन दवाओं की सलाह देते हुए एक समय सीमा का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। आईसीएमआर का कहना है कि एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन बिना सोचे-समझे या लापरवाही से करने से नुकसान हो सकता है। (New Guidelines For Antibiotics In Hindi)

किन बीमारियों में कितने दिन तक एंटीबायोटिक लेना है सही

ICMR के अनुसार, स्किन सेल्स से जुड़े इंफेक्शन्स की स्थिति में मरीजों को 5 दिनों तक एंटीबायोटिक दी जा सकती है।

वहीं, निमोनिया जैसी बीमारियों में मरीज 5 दिनों तक एंटीबोयोटिक खा सकते हैं।

जैसी बीमारियों में मरीज 5 दिनों तक एंटीबोयोटिक खा सकते हैं। अस्पताल में भर्ती निमोनिया के मरीज को 8 दिनों तक एंटीबायोटिक खाने की सलाह दी जा सकती है।

आईसीएमआर के अनुसार, क्लिनिकल जांच करने से बीमारियों के कारण और बैक्टेरिया की पहचान में मदद कर सकते हैं। इस तरह से बुखार की तीव्रता, व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या, प्रोकैल्सीटोनिन लेवल आदि पर ध्यान देते हुए एंटीबायोटिक की सही मात्रा की मदद से इलाज एक बेहतर तरीका साबित हो सकता है। लेकिन, बिना सोचे-समझे एंटीबायोटिक गोलियां खाने से स्वास्थ्य को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है।

बेअसर साबित हो रही हैं एंटीबायोटिक दवाइयां

बता दें कि, आईसीएम ने एक जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के अवधि में एक सर्वे कराया जिसमें पाया गया कि, भारत में बीमार पड़ने वाले लोगों में अब ‘कार्बापेनम’ एंटीबायोटिक दवाइयां बेअसर साबित हो रही हैं और उन लोगों को ये दवाइयां खिलाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस सर्वे के डेटा के अनुसार, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से लोगों के इलाज में मुश्किलें आ रही हैं।

