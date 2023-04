ICMR ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए दिए नये निर्देश, इन 2 दवाओं के प्रयोग को किया नामंज़ूर

Revised Guidelines On Covid-19 treatment: आईसीएमआर (Indian Council of Medical Research) और कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स (Covid-19 National Task Force) ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए इवरमेक्टिन (Ivermectin) और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine) नामक दो दवाओं को इस्तेमाल ना करने के निर्देश दिए हैं। आमतौर पर इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल वयस्क कोविड 19 रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। कोविड-19 मरीजों के इलाज और प्रबंधन के लिए संशोधित नैदानिक मार्गदर्शन ( revised guidelines on Covid-19 treatment) से इन दवाओं का नाम हटा दिया गया है।

अब कोविड मरीजों को नहीं दी जाएगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन

बता दें कि ,अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) कोविड-19 राष्ट्रीय कार्य बल ने अपने संशोधित दिशानिर्देशों में इन दोनों दवाओं के उपयोग को छोड़ने की सिफारिश की है। 19 मई, 2021 को एम्स और आईसीएमआर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए नैदानिक मार्गदर्शन संस्करण- कोरोना वायरस के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स और संयुक्त निगरानी समूह की समीक्षा 20 अगस्त को इवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उभरते सबूतों के संदर्भ में की गई थी। समीक्षा के बाद, दवाओं को मार्गदर्शन दस्तावेज से हटा दिया गया।

हालांकि, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को छोड़ने के पीछे के कारणों में कोई मृत्यु दर लाभ भी शामिल नहीं है, एजि़थ्रोमाइसिन के साथ सह-प्रशासित होने पर दवा के प्रभाव (एडीई) का खतरा बढ़ जाता है।कोविड के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है, "नये दिशानिर्देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को हटाने के लिए विचार किया जा सकता है, केवल नैदानिक परीक्षण सेटिंग में सावधानी के साथ उपयोग करने की सिफारिश के साथ (चूंकि गंभीर मामलों और कम खुराक में संभावित लाभ के बारे में कुछ वास्तविक अनिश्चितता है) कई स्टडीज़ में देखा गया है कि मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। खासकर एजि़थ्रोमाइसिन के साथ बढ़े हुए एडीई (6/13) के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और केवल एक अध्ययन ने एडीई (1/13) प्रबंध में कोई वृद्धि नहीं दिखाई।"

इवरमेक्टिन के प्रयोग से मृत्यु दर बढ़ने के सबूत नहीं

वहीं, इवरमेक्टिन के बारे में गाइडलाइंस में कहा गया है कि, " दिशानिर्देश से इवरमेक्टिन को हटाया जा सकता है। इसके प्रयोग को केवल क्लिनिकल ट्रायल सेटिंग में ही करने की सिफारिश के साथ, जब तक कि अधिक निर्णायक बड़े पैमाने पर या²च्छिक नियंत्रित परीक्षणों द्वारा वारंट नहीं किया जाता है। इस कारण से कि कई अध्ययन मृत्यु दर दिखाते हैं, और मृत्यु दर में वृद्धि के लिए कोई सबूत नहीं। कई अध्ययनों में पूर्वाग्रह का उच्च जोखिम (विशेषकर लाभ दिखाने वालों के साथ), मृत्यु दर लाभ के लिए निश्चितता का स्तर कम है।"

(आईएएनएस)

