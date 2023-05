अब केवल 45 मिनट में पता चल सकेगा कोरोना के किस वेरिएंट से हुआ है संक्रमण, ICMR ने दी KRIVIDA Novus RT-PCR kit को मंज़ूरी

इस आरटी-पीसीआर टेस्ट किट (RT-PCR kit) को डेल्टा, ओमिक्रोन और कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट्स की पहचान करने में सक्षम बताया जा रहा है।

कोरोना वायरस संक्रमण की केवल 45 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट को आईसीएमआर (The Indian Council of Medical Research) द्वारा मंजूरी दी गयी है। चेन्नई स्थित एक कम्पनी द्वारा निर्मित इस आरटी-पीसीआर टेस्ट किट (RT-PCR kit) को डेल्टा, ओमिक्रोन और कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट्स की पहचान करने में सक्षम बताया जा रहा है और इस टेस्ट के परिणाम केवल 45 मिनट के भीतर प्राप्त हो सकते हैं। इस टेस्ट किट का नाम केआरआईवीआईडीएम नोवास आरटी-पीसीआर किट (KRIVIDA Novus RT-PCR kit) है।

कोविड के वेरिएंट की हो सकती है पहचान

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण किस वेरिएंट से हुआ है इसकी पुष्टि करने के लिए फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रक्रिया (sequencing analysis) की मदद ली जाती है। लेकिन, इस किट के बारे में दावा किया जा रहा है कि इससे टेस्टिंग के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और रिजल्ट्स केवल 45 मिनट्स में प्राप्त हो सकेंगे। बता दें कि इस किट का निर्माण इम्यूजेनिंक्स बायोसाइंस (ImmuGenix Bioscience) नामक फार्मा कम्पनी के सहयोग से किया गया है।

किट के बारे में मीडिया से बात करते हुए इस किट के प्रमुख शोधकर्ता डॉ.नवीन कुमार वेंकटेशन (Dr Naveen Kumar Venkatesan, principal inventor of the kit, chief scientist) ने कहा कि “फिलहाल कोविड-19 संक्रमित पाए जाने वाले लोगों के नमूनों की जांच जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की जा रही है और उसी की मदद से पता लगाया जा रहा है कि मरीज कोरोना वायरस के कौन-से वेरिएंट से संक्रमित है। लेकिन, KRIVIDA Novus kit एक जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी (S Gene Target Failure strategy) और ओमिक्रोन से जुड़ी सूक्ष्म जानकारियों के आधार पर वेरिएंट का पता लगा लेती है। यह किट ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron variant B.1.1.529) और इससे जुड़े सभी स्ट्रेन्स (BA.1, BA.2 and BA.3) का पता लग सकता है।”

डॉ. वेंकटेशन इस किट का निर्माण करने वाली कम्पनी इम्यूजेनिक्स बायोसाइंस (ImmuGenix Biosciences) के फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं।

