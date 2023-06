Zika Virus In UP: उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिले जीका वायरस के 3 नये मामले, भारतीय वायुसेना के जवान हैं सभी संक्रमित

जीका के 3 नए मामले मिलने से शहर में अब यह संख्या बढ़कर 4 हो गई है।(Zika Virus In UP updates )

Zika Virus In UP: उत्तर प्रदेश राज्य में जीका वायरस के कुल 3 नये मामलों का पता चला है जिसके बाद राज्य में अब जीका वायरस (Zika Virus Cases In Uttar Pradesh) के कुछ मामलों की संख्या 4 हो गयी है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, कानपुर में 3 और लोग जीका वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, ये तीनों संक्रमित व्यक्ति सभी भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के जवान हैं। कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी ने इसकी पुष्टि की है कि "जीका के 3 नए मामले मिलने से शहर में अब यह संख्या बढ़कर 4 हो गई है।" (Zika Virus In UP updates in Hindi)

एयर फोर्स से हैं तीनों संक्रमित

23 अक्टूबर को आईएएफ कर्मियों में भी जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। हालांकि, पहले मामले के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी संपर्को सहित 22 लोगों की जीका वायरस की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। बाद में 175 आईएएफ कर्मियों के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए और शनिवार को आई रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि तीन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

मच्छर जनित वायरस (Mosquito borne virus) को लेकर परदेवनपुरवा और पोखरपुर इलाकों सहित आसपास के इलाकों के अलावा रखरखाव कमान में भारतीय वायुसेना के हैंगर की परिधि में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। परदेवनपुरवा और पोखरपुर इलाकों में चकेरी में चल रहे एक सर्वेक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की 74 टीमों ने दिल्ली और लखनऊ के विशेषज्ञों की देखरेख में जीका वायरस के प्रसार और स्रोत को ट्रैक करने के लिए 11,493 घरों से 29 गर्भवती महिलाओं और 85 वायु सेना कर्मियों सहित लगभग 204 और लोगों के नमूने एकत्र किए हैं। कानपुर और उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गयी है। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए डॉ जी.के. मिश्रा (अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कानपुर डिवीजन) ने कहा कि वायरस के प्रसार की जांच के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं और तेजी से लोगों का परीक्षण भी किया जा रहा है। (Zika Virus In UP )

(आईएएनएस)

