कोरोनावायरस की मार इस समय पूरा देश झेल रहा है। रोज 3 से साढ़े तीन लाख कोरोना केस आने के साथ ही भारत के अस्‍पतालों में बेडों और ऑक्‍सीजन की भी भारी कमी हो रही है। वैसे तो देशभर में 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ वैक्‍सीनेशन चल रहा है। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि लोगों को फ्री में वैक्‍सीन मिलना तो दूर पैसा देकर भी नहीं मिल रही है। कुछ लोग ऐसे नाजुक समय में वैक्‍सीन की कालाबाजारी कर रहे हैं। 1 मई से देशभर में 18 साल से 44 साल तक के लोगों को कोरोना वैक्‍सीन (Vaccine for above 18 in Delhi in hindi) लगनी है। ऐसे में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अर‍विंद केजरीवाल ने कहा है कि वो सिर्फ 3 महीने में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्‍सीन (Vaccine for all above 18+ in 3 months in delhi in hindi) लगवाएंगे। दरअसल, अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर केंद्र सरकार नियमों में छूट दे तो वो तीन महीने में दिल्ली की पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर सकते हैं। अब जब सरकार ने नियमों में छूट दे दी है तो केजरीवाल सरकार ने प्लान तैयार किया है और वो एक स्‍ट्रेटजी के तहत दिल्‍ली की पूरी जनता को वैक्‍सीनेट करने वाले हैं। Also Read - राजधानी में कोरोना से मचा हाहाकार, CM केजरीवाल ने कहा 'दिल्‍ली में लगातार बढ़ रही है ICU की डिमांड'

Also Read - शोध में खुलासा, कोरोना वैक्सीन की एक खुराक से संक्रमण के फैलने का खतरा कुछ हद तक होता है कम

ये होगी अरविंद केजरीवाल की strategy

क्‍योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल 3 महीने में दिल्‍ली के सभी 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्‍सीन लगाने का प्‍लान बना रहे हैं, इसलिए उन्‍होंने दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर गुरुवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और एक स्‍ट्रेटजी बनाई है। जिसके तहत दिल्‍ली में बड़े स्‍तर पर वैक्‍सीनेशन सेंटर (Vaccination centre in Delhi) बनाए जाएंगे और सभी में वैक्‍सीनेशन का काम धड़ल्‍ले से चलेगा। दिल्‍ली में जो वैक्‍सीनेशन सेंटर बनाए जाने हैं वो स्‍कूलों से लेकर सामुदायिक केंद्रों तक हर जगह बनाए जाएंगे। सरकार आरडब्‍ल्‍यूए के साथ मिलकर वैक्‍सीनेशन सेंटर खोलने पर भी विचार कर रही है। Also Read - Vaccination in India: 18 साल से अधिक उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए आज शाम से रजिस्ट्रेशन होगा शुरू, ऐसे कर सकते हैं आप अपना नाम दर्ज़

केजरीवाल सरकार ने दिया 3 लाख वैक्‍सीन का ऑर्डर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सरकार ने 3 लाख वैक्‍सीन खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। जबकि 50 लाख वैक्सीन का आदेश आज देर रात तक जारी कर दिया जाएगा। बताजा जा रहा है कि सरकार बाकी वैक्सीन का ऑर्डर भी एक-दो दिन में देगी।