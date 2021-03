Holi Celebrations Amid Pandemic: कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव इस साल के होली समारोहों पर भी दिखायी दे रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण गुरुग्राम (Gurugram News) में इस साल होली के सार्वजनिक जश्न पर पाबंदी लगा दी गयी है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की ख़बर के अनुसार, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर इस साल होली का जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार रात को गुरुग्राम के उपायुक्त (डीसी) , यश गर्ग ने इस बाबत एक आदेश जारी किया। (Ban on Holi Celebrations in Gurugram) Also Read - Holi 2021: होली पर सांस के मरीजों के लिए डॉक्टर टिप्स, वीडियो में देखें अस्थमा पेशेंट के लिए खास सलाह

गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं खेली जाएगी होली

कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के मद्देनज़र लिए गए इस आदेश के साथ डीसी ने कहा, " जैसा कि हाल के दिनों में कोविड केसेस में लगातार तेज़ी देखी गयी है। इसीलिए, ऐसी आशंका है कि होली का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होनेवाले लोगों से संक्रमण का प्रसार और अधिक तेज़ गति से होगा। शहर में कोविड-19 ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए अभी तक जो भी प्रयास किए गए हैं, उनके लिए यह एक बड़े संकट के तौर पर उभर सकता है।" गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा गया कि,

होली के अवसर पर गुरुग्राम जिले में सार्वजनिक स्थानों, बाजार, धार्मिक स्थानों, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों, मॉल, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर पाबंदी होगी।

इन स्थानों पर होली खेलने के लिए भीड़ को इकट्ठा होने से मना किया जा रहा है।

नागरिकों पर ये आदेश 26 मार्च से लागू होगें और 29 मार्च की मध्यरात्री तक इनका पालन करना होगा।

मीडिया से बातचीत में गर्ग ने कहा, “नागरिकों को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। अगर वे एहतियात नहीं बरतते हैं तो त्योहारों के माहौल में वे कोविड की चपेट मे आ सकते हैं। इसीलिए, हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अतिरिक्त सावधानी बरतें।”

26 मार्च से 29 मार्च तक लागू रहेगा प्रतिबंध

इससे पहले हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने 24 मार्च को एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि, “हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए होली के पब्लिक सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के तहत गुरुग्राम, अंबाला, करनाल और पंचकुला जिलों में लोगों को सार्वजनिक तौर पर होली ना खेलने के आदेश दिए जा रहे हैं,क्योंकि इन शहरों मं कोविड संक्रमण का प्रभाव अधिक देखा जा रहा है।”

स्रोत–आईएएनएस