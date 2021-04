Hina Khan Corona Positive : टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री हिना खान की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। हिना ने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है और ठीक होने का इंतज़ार कर रही हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही हिना खान (Hina Khan) के पिता असलम खान की मृत्यु हो गयी। उस समय हिना कश्मीर में शूटिंग कर रही थीं और तुरंत मुंबई आ गयीं। हिना ने अपने कोविड पॉजिटिव आने के बाद खुद सोशल मीडिया पर लिखा। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लिए यह समय काफी मुश्किल है। (Hina Khan Corona Positive in Hindi) Also Read - भारत में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट पर WHO का बयान, कहा अभी भी स्थिति 'चिंताजनक' नहीं

Also Read - Summer Drinks For Boost Immunity: कोरोना वायरस से लड़ने और इम्‍यूनिटी बढ़ाने में मददगार है ये 5 गर्मियों वाले ड्रिंक्‍स, जानिए अन्‍य फायदे

कोविड पॉजिटिव होने के बाद होम क्वारंटाइन में गयीं हिना खान

अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में हिना खान ने लिखा कि , “यह वक़्त मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। मुझे कोविड पॉजिटिव पाया गया है। मैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार होम क्वारंटीन (Home Quarantine) में चली गयी हूं। साथ ही मैं कोविड-19 रिकवरी से जुड़े सभी प्रोटोकॉल्स (Covid-19 recovery protocols) का पालन कर रही हूं। इस पोस्ट में हिना ने सभी लोगों से अपील की है कि जो भी, पिछले कुछ दिनों में उनके सम्पर्क में आए हैं, उन सभी को अपना कोविड टेस्ट (Covid-19 Test) करा लेना चाहिए। अभिनेत्री ने आगे लिखा कि अभी उन्हें अपने फैंस की दुआ की ज़रूरत है। साथ ही हिना ने लोगों से खुद को सुरक्षित रहने और अपना ध्यान रखने की भी सलाह दी । (Hina Khan Corona Positive)

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)

टीवी धारावाहिक ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Ye Rishta Kya Kahlata Hai) में निभाए गए अपने किरदार ‘अक्षरा’ के लिए हिना खान घर-घर में पहचानी जाती है। वहीं, नागिन (Naagin tv series) और कसौटी ज़िंदगी की.. (Kasauti Zindagi Ki) जैसे सीरियल्स में भी हिना अहम भूमिकाओं में नज़र आ चुकी हैं। इसके अलावा हिना खान ने मशहूर रियालिटी शो ‘बिग बॉस’ (Big Boss) में भी हिस्सा लिया। वहीं, इन दिनों कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी हिना खान काम कर रही हैं। (Hina Khan Corona Positive)